Conciencia, memoria y leyenda en el nuevo disco de Minipony

La banda ecuatoriana de metal Minipony presenta su segundo álbum de estudio titulado ‘Ajna’. Foto: cortesía Minipony

Fernando Criollo. (I)

Minipony presenta su segundo álbum de estudio titulado ‘Ajna’, un trabajo que gira alrededor de la conciencia, la memoria y la leyenda.

Este nuevo trabajo discográfico de la banda ecuatoriana de metal será presentado en vivo durante el festival Minipony Fest.

Una puerta a la iluminación

En la cultura tántrica y el yoga, Ajna hace referencia al sexto chakra primario o también conocido como tercer ojo.

Este centro energético está situado en el entrecejo, representado con dos pétalos y asociado generalmente con la iluminación interna, que trasciende la dualidad de la luz y la oscuridad.

Esa energía espiritual es la que ilumina este nuevo proyecto discográfico de la banda conformada por Amadeus Galiano en la guitarra, Emilia Moncayo en la voz y samples y Carlos Sánchez en la batería.

“Es un disco más luminoso dentro del estilo oscuro y pesado de Minipony”, dice Galiano sobre un proceso que ha tomado tres años de trabajo y en el que también han influido una serie de sucesos inesperados.

El guitarrista se refiere a dolorosos momentos como el duelo que atravesó la banda tras el fallecimiento de su primer baterista. Esa pérdida contrasta con el nacimiento de la hija de Galiano y Moncayo, que se convirtió en un nuevo impulso.

Una obra de metal experimental en tres actos

Minipony debutó en la escena musical con un EP de tres canciones publicado en 2013. En el 2017 presentaron su primer larga duración que lleva por título ‘Imago’.

La idea de Ajna se representa musicalmente con canciones más melódicas, sin abandonar las influencias del thrash, math, breakcore y ritmos latinos, que caracterizan a la banda.

La concepción de las letras también presenta un cambio, con respecto a las ideas más ambiguas y metafóricas del primer disco. “Las letras de este disco son más objetivas”, dice Galiano sobre la evolución conceptual y musical.

En ‘Ajna’ hay nueve temas divididos en tres bloques. Cada bloque está precedido por una introducción, diseñada para crear una atmósfera que oriente la temática del trabajo.

A su vez, este trabajo sonoro está enlazado al diseño visual que ilustra la portada y complementa el concepto del proyecto.

Conciencia, memoria y leyenda

El respeto por los derechos de los animales y la conciencia humana ha sido una causa que ha influido constantemente en las composiciones de Minipony desde el inicio.

‘Ajna’ no es la excepción y en el primer bloque vuelven a abordar esta temática en temas como Kill Like a Human.

Este tema, además, se lanzó como el primer sencillo con el que se promociona el álbum. “Swim like a fish, bite like a snake, growl like a lion, kill like a human”, dice el coro de la canción que interpela la acción humana sobre la naturaleza.

En el segundo bloque hay temas más melódicos como Filipo Lullaby, una canción de cuna en clave de metal, que se incluye como un homenaje al fallecido baterista del grupo.

En el último acto hay temas que emergen de la emoción y la memoria. Entre esos están Don 18, donde Galiano rescata una leyenda familiar sobre una ‘aparición divina’, en el que se prueba con sonidos latinos. El disco cierra con Ajna, que “habla sobre la sensación que nos provoca cuando vemos sonreír a nuestra bebé”.

El disco fue grabado en Silver Cord Studio de Joe Duplantier, en Nueva York, mezclado por Jamie Uertz y masterizado por Johann Meyer, que grabó a grupos como Gojira.

El Minipony Fest

‘Ajna’ será publicado en CD y tres versiones en LP producidas en el sello independiente italiano Subsound Records. Los puntos de venta de los discos, así como otros productos temáticos están detallados en el perfil oficial de la banda en Facebook.

El nuevo material de Minipony será presentado en una gira nacional que arranca este sábado 11 de junio del 2022, en el Minipony Fest. El evento se realizará a las 13:30 en el Sound Garden, de Tumbaco.

Este encuentro musical reunirá en escena a bandas como Sal y Mileto, Descomunal, Madbrain, Oponente Interno, Munn, La Mafiandina, De la Cerda con Kawkara, Perro en Misa, Dj Burning y The Holy Dj.

Después del festival, la banda emprenderá una gira que los llevará por escenarios en Quito, Otavalo, Cuenca, Guayaquil y Ambato. “Queremos hacer de este lanzamiento un festival multicultural”, asegura Galiano.