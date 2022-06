Murió Alec John Such, miembro fundador de Bon Jovi

Los integrantes de Bon Jovi informaron de la muerte de Alec John Such, uno de los miembros fundadores del grupo.

De 70 años, el bajista estadounidense, fue recordado por el grupo como “un hombre original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alex fue fundamental en la formación de la banda”, se lee en sus redes.

“Estamos con el corazón roto por las noticias sobre el fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Para ser honestos, encontramos nuestro camino a través de él. Alec siempre estaba lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa y una lagrimaLo extrañaremos profundamente”.

Estuvo en la banda de Bon Jovi entre 1993 y 1994, y fue sustituido por Hugh McDonald.

Nacido el 14 de noviembre de 1951, fundó su primera banda a los 13 años, en la que coincidió con el beterista Tico Torres, miembro de Bon Jovi.

