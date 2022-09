¿Cómo actualizar WhatsApp para optimizar la app en el celular?

Con WhatsApp actualizado el usuario puede usar las nuevas funciones que ofrece la aplicación. Foto: Internet

Redacción Elcoemrcio.com

La red social de mensajería instantánea WhatsApp ofrece dos formas para mantener actualizada su aplicación, una es automática y a otra requiere hacerlo de forma manual.

Luego de descargarse e instalar la aplicación no podemos olvidar la actualización. La mayoría de personas actualiza WhatsApp a través del Play Store, y salvo que no hayamos tocado ningún ajuste de la tienda de Google, está actualización se realiza de forma automática.

Si no realiza se debe a que su celular no cuenta el suficiente espacio para la actualización. Cuando llega una nueva actualización, la versión anterior de WhatsApp caducará. La empresa no da plazos, pero una una versión sin actualizar de WhatsApp puede caducar a las pocas semanas o meses. Si nos caduca WhatsApp nos tocará actualizarlo para poder seguir usándolo.

Opción para actualizar

Sólo hay una versión con la que seremos los primeros en recibir sus novedades antes de que lleguen a todo el mundo, se trata de WhatsApp Beta. Esta versión está en desarrollo y puede actualizar cómodamente desde la Play Store y te permite probar sus próximas características antes de que sean lanzadas oficialmente a todo el mundo.

Para descargar WhatsApp Beta en dispositivo Android sólo se debe convertir el usuario en tester de la aplicación a través de programa de pruebas de Google Play. Para ello, debe seguir estos dos simples pasos:

¿No se puede actualizar?

Si vemos que WhatsApp no se actualiza por falta de almacenamiento en el dispositivo lo único que podemos hacer es liberar espacio. Eso quire decir que se debe borrar las fotos y vídeos que tengan copia de seguridad o borrar la caché temporal del dispositivo.

¿Tienes Android? Descubre esta nueva función en caso de robo de tu celular » https://bit.ly/3U6TEPs Posted by El Comercio on Monday, September 12, 2022