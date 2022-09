Auto magnético puede desplazarse a 35 milímetros del suelo en China

Una universidad china probó con éxito un nuevo coche de levitación magnética (maglev) en una autopista del este del país, donde el vehículo de 2,8 toneladas se mantuvo levitando a 35 milímetros de la superficie de la carretera, informaron medios locales.

El automóvil, desarrollado por la Universidad Jiaotong de Chengdu (Sichuan, centro), se modificó a partir de un coche tradicional en el que se instaló el sistema magnético que le permite levitar sobre raíles conductores, recogió la agencia estatal Xinhua.

El profesor Deng Zigang, de la citada institución, destacó que a partir del éxito de la prueba proseguirá con el desarrollo de vehículos de tecnología maglev con el objetivo de reducir el consumo energético y aumentar el rango de distancias que pueden recorrer los automóviles.

En la prueba, organizada por las autoridades de Transporte de la provincia de Jiangsu (este) también participaron en la misma jornada otros vehículos impulsados por energías alternativas, algunos de los cuales alcanzaron velocidades de casi 230 kilómetros por hora.

Running in the air! A maglev car conducts a road test in China's Jiangsu pic.twitter.com/Dsu9i5FaFG