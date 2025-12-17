El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar identificado que atraviesa nuestra vecindad celeste en la historia reciente.

Más noticias

Según informa el Observatorio Astronómico de Quito, este cuerpo celeste posee una trayectoria orbital hiperbólica.

Este tipo de trayectoria confirma que el objeto proviene del exterior del sistema solar y no mantiene un vínculo gravitatorio con el Sol, a diferencia de los cometas periódicos locales.

☄️ Trayectoria y origen del cometa 3I/ATLAS

Los estudios técnicos del Observatorio Astronómico de Quito señalan que el cuerpo alcanza una velocidad extremadamente alta en relación con los objetos usuales de nuestro sistema.

Su punto de máxima proximidad al Sol, conocido científicamente como perihelio, ocurre a fines de octubre de 2025.

En esa etapa, el objeto se sitúa a 210 millones de kilómetros de la estrella, una distancia ubicada dentro de la órbita del planeta Marte.

Actualmente, los investigadores observan una coma de polvo y la liberación de material volátil debido a la radiación solar.

No te pierdas de leer: Reestructuración de Paramount impacta a MTV y la empuja a decisiones drásticas

📅 Fecha de máximo acercamiento a la Tierra

El momento de mayor proximidad a nuestro planeta sucederá el 18 de diciembre de 2025 a las 18:30 hora local.

En ese punto, el cometa 3I/ATLAS se ubicará a una distancia mínima de 269 millones de kilómetros de la Tierra.

El Observatorio Astronómico de Quito aclara de manera enfática que el paso de este visitante interestelar no constituye ninguna amenaza para el planeta.

Tras superar esta posición, el cuerpo celeste continuará su viaje para alejarse progresivamente hacia el espacio profundo.

🔭 Observación del cometa 3I/ATLAS desde Ecuador

La visibilidad en territorio ecuatoriano mejora a inicios de diciembre de 2025, una vez que el objeto emerja del resplandor solar.

El Observatorio Astronómico de Quito explica que el cometa requiere el uso de telescopios medianos o grandes debido a su débil magnitud aparente.

Te puede interesar: Arancel se convierte en la palabra del año 2025 para la Fundéu

El cuerpo celeste no es visible a simple vista. Los expertos recomiendan buscar zonas con baja contaminación lumínica para facilitar su detección en el cielo matutino.

Esta es una oportunidad extraordinaria para que instituciones y aficionados avanzados estudien material que no se originó en nuestro sistema solar.

Te recomendamos: