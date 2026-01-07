Nicolas Cage es un enigma que camina. Nacido el 7 de enero de 1964 en Long Beach, California (sí, está de cumpleaños hoy), llegó al mundo como Nicolas Kim Coppola.

Decidió, siendo adolescente, que no necesitaba el peso de su familia para brillar. Es sobrino del aclamado director Francis Ford Coppola (‘El Padrino’).

Cambió su identidad por Nicolas Cage, inspirándose en el superhéroe Luke Cage, para trazar un camino que lo llevaría de la gloria absoluta a una estrepitosa caída financiera.

🎭 La “mega actuación” de Nicolas Cage y su tesis en el cine

Foto: Nicolas Cage en ‘El beso del vampiro’.

Su carrera no ha sido un accidente, sino una búsqueda de lo que él llama “mega actuación”.

Según el análisis del crítico de cine Jorge Pinarello, el actor utiliza técnicas de expresionismo alemán para generar sensaciones que van más allá de lo natural.

Pinarello destaca que su “tesis” llegó en 1989 con ‘El beso del vampiro’, donde su estilo exagerado se justifica por la locura del personaje.

La revista Hola! menciona que esta intensidad le permitió ganar un Oscar en 1995 por su papel en ‘Leaving Las Vegas’.

En esa gala, siguiendo con la misma fuente, Cage agradeció a la Academia por ayudarle a “borrar la línea entre el arte y el comercio”.

Sin embargo, ese equilibrio se rompería pronto debido a decisiones personales y financieras.

💸 De cobrar 20 millones a rodar 46 películas para evitar la ruina

Foto: Póster de ’60 segundos’.

La vida de la estrella cambió drásticamente cuando el éxito se transformó en una montaña de deudas.

El diario Clarín detalla que el actor acumuló una fortuna estimada en 150 millones de dólares, cobrando hasta 20 millones por película en éxitos como ’60 segundos’ o ‘La leyenda del tesoro perdido’.

No obstante, sus gastos desmedidos lo llevaron al límite.

Entre sus excentricidades, adquirió un castillo medieval en Alemania, una isla privada en Bahamas y 15 mansiones en Estados Unidos.

Clarín señala que incluso pagó 276 000 dólares por un cráneo de dinosaurio.

Cuando la burbuja inmobiliaria estalló entre 2007 y 2009, su fortuna se redujo a 25 millones de dólares y el teléfono dejó de sonar con grandes ofertas.

No te pierdas de leer: Evangeline Lilly y un proceso personal que marcó su 2025

✨ El plan de rescate: 46 películas en 10 años

Foto: Póster de ‘El peso del talento’.

“Era mi desastre y yo lo limpié”, confesó el actor a la revista GQ, según cita Clarín.

Para saldar sus deudas con el Estado, Nicolas Cage puso en marcha una estrategia radical: aceptó cada papel que le ofrecieron.

Entre el quiebre financiero y el año 2020, rodó 46 películas, muchas de baja reputación, pero trabajadas sin “piloto automático”.

Esta etapa de supervivencia terminó en 2022 con el estreno de ‘El peso del talento’.

En esta cinta, se interpreta a sí mismo en una parodia que lo reconcilió con la crítica y el público.

Cinco matrimonios

La revista Hola! destaca que este renacimiento profesional coincide con su estabilidad personal junto a su quinta esposa, Riko Shibata, y el nacimiento de su hija August Francesca.

Te puede interesar: Estos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026

🧐 ¿Un ícono irrepetible o un actor incomprendido?

Foto: Diagrama de Venn de Nicolas Cage.

A sus 61 años, la trayectoria de Cage es una historia humana de resiliencia. Jorge Pinarello sugiere que es tanto un gran actor como uno excéntrico, y eso es lo que lo vuelve especial.

Desde sus inicios en ‘Valley Girl’ (1983) hasta su madurez en filmes independientes como ‘Pig’ (2020), Nicolas Cage ha demostrado que prefiere la experimentación al conformismo.

Ya no tiene deudas

Hoy, tras pagar hasta el último centavo de sus deudas en 2020, vive una etapa de selectividad.

Sigue siendo ese rebelde que, a pesar de los derrapes financieros y las críticas, se niega a actuar como los demás.

Su historia es la de un hombre que recuperó su prestigio a base de un trabajo incansable y honesto.

Te recomendamos: