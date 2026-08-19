‘Los Simpson’ confirman ‘The New Simpsons Movie’, su segunda película

Disney reveló los primeros avances, detalles de la trama y la fecha de lanzamiento para el esperado retorno de la familia amarilla al cine.

Casi dos décadas después de conquistar la taquilla global, ‘Los Simpson’ se preparan oficialmente para volver a la gran pantalla.

La producción, conocida en desarrollo como The Simpsons Movie 2, ya cuenta con nombre oficial y un camino trazado para su llegada a las salas de cine.

¿Qué se mostró de la nueva película de ‘Los Simpson’?

‘Los Simpson’ confirman su segunda película en la D23 2026.

El primer vistazo presentado al público durante la convención D23 mostró una escena cargada del humor característico de la franquicia.

En las imágenes proyectadas, Homero batea una pelota valiosa en medio de un partido de béisbol, lo que desencadena una disparatada persecución por toda la ciudad.

La secuencia atraviesa la taberna de Moe , un quirófano y la famosa fábrica de cerveza Duff, antes de que la bola termine nuevamente a los pies de Bart en el estadio.

A pesar de esta muestra, Disney ha mantenido bajo reserva el hilo argumental completo y el conflicto principal que deberán afrontar Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

Disney revela primeras imágenes de la secuela de ‘Los Simpsons’.

Fecha de estreno y regreso tras dos décadas

El filme llegará oficialmente a las salas de cine el 3 de septiembre de 2027.

Aunque en un inicio la producción contemplaba su debut para el 23 de julio de 2027, el calendario fue ajustado hasta finales del verano, fecha con la que la compañía promociona formalmente la cinta.

Con este anuncio, la icónica serie creada por Matt Groening concretará su esperado retorno cinematográfico exactamente 20 años después del estreno de su primer largometraje en 2007.

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