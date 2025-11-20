‘Los Simpson’ llevan casi cuatro décadas mostrando humor, caos y pequeñas tragedias que han marcado a Springfield.

TV Guide destaca que, a lo largo de su historia, la serie ha dejado momentos impactantes con muertes que aún sorprenden.

🥀 ‘Los Simpson’ y el primer adiós

De iz. a der.: Frank Grimes, Maude Flanders, Encías Sangrantes Murphy.

Encías Sangrantes Murphy partió inesperadamente en la temporada 6.

Su amistad con Lisa logró que su muerte por una enfermedad sin nombre doliera. TV Guide lo reconoce como el primer gran golpe emocional de la serie.

Frank Grimes, compañero de trabajo de Homero, cayó en la temporada 8 y dejó un eco inquietante en la historia. Intentó demostrar la imprudencia de Homero y murió electrocutado en un accidente absurdo.

Maude Flanders, esposa de Ned Flanders, partió en la temporada 11 tras el accidente con un cañón de camisetas. Esa escena marcó un antes y un después. TV Guide recuerda la decisión creativa de retirarla tras la salida de su actriz de voz.

💛 Sorpresas, duelos y revelaciones

De iz. a der.: Amber Simpson, Mona Simpson, Gordo Tony.

Amber Simpson, la ex esposa de Homero, reapareció en la temporada 18 solo para confirmar su muerte por una sobredosis. Su historia breve dejó un eco incómodo en la familia Simpson.

Mona Simpson, mamá de Homero, cerró su ciclo en la temporada 19 con un adiós silencioso. Homero no logró despedirse como quería, algo que TV Guide describe como uno de los momentos más dolorosos del personaje.

El mafioso Gordo Tony murió en la temporada 22 luego de descubrir que Homero lo había traicionado. Su paro cardíaco dejó a Springfield sin uno de sus villanos más queridos.

💔 Muerte, misterio y despedidas finales

De iz. a der.: Alice Glick, Edna Krabappel, Rabbi Hyman Krustofsky.

Alice Glick, la anciana que tocaba el órgano en la Iglesia de Springfield, si bien murió en la temporada 23, regresó más adelante y volvió a morir definitivamente en la temporada 37, episodio 7. Su causa de muerte fue un colapso mientras tocaba el órgano.

Edna Krabappel, la querida maestra de Bart, salió definitivamente en la temporada 25. El Espectador recuerda que la serie decidió retirarla como homenaje a su actriz de voz en inglés, Marcia Wallace, quien murió en la vida real.

Rabbi Hyman Krustofsky, el padre de Krusty el payaso, murió en la temporada 26 con una escena breve y sincera. Su relación con Krusty cerró con una última palabra que no dio respuestas.

Larry Dalrymple.

Larry Dalrymple, amigo de Homero del Bar de Moe, murió en la temporada 35. El Espectador destaca que Homero apenas conocía su nombre completo. La serie lo despidió con un episodio centrado en sus cenizas y en una amistad que también parecía morir.

