Brad Pitt regresa al apocalipsis y ‘Guerra Mundial Z’ revive tras años de intentos fallidos

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El 18 de septiembre de 2026 se confirmó algo que durante años parecía cada vez más lejano: Brad Pitt volverá a interpretar a Gerry Lane en una nueva película de ‘Guerra Mundial Z’.

El proyecto no llega de un camino sencillo.

Desde el estreno de la primera cinta, Hollywood intentó varias veces poner en marcha una continuación, pero distintas versiones terminaron quedándose en el camino.

‘Guerra Mundial Z’ sobrevivió a años de intentos fallidos

Brad Pitt volverá como Gerry Lane en la secuela de ‘Guerra Mundial Z’.

La primera película llegó a los cines en 2013, dirigida por Marc Forster y basada en la novela de Max Brooks.

El rodaje tuvo complicaciones.

El desenlace fue reescrito y se realizaron semanas adicionales de filmación en Budapest.

El costo de la película

El presupuesto terminó rondando los 190 millones de dólares.

Pero el resultado comercial cambió el panorama.

La cinta recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo.

Una secuela que no llegaba

Después llegaron nuevos intentos. J. A. Bayona estuvo vinculado al proyecto y también David Fincher, cuya versión terminó cancelándose en 2019 por problemas presupuestarios y de distribución.

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Brad Pitt regresa

‘Guerra Mundial Z’: Brad Pitt regresará para una nueva entrega.

La secuela volvió a tomar fuerza en abril de 2026, cuando Paramount confirmó durante CinemaCon que el proyecto estaba nuevamente en desarrollo activo.

Ahora, según la información proporcionada, el acuerdo quedó cerrado el 18 de septiembre de 2026 y Pitt retomará el papel de Gerry Lane.

La película será dirigida por Edward Berger, con guion de Dennis Kelly.

El nuevo equipo

La conexión entre Pitt y Berger surgió durante el rodaje de ‘The Riders’, producción de A24 en la que ambos trabajaron.

Por ahora, Paramount mantiene bajo reserva la trama, la fecha de estreno y el inicio del rodaje.

Así, después de más de una década de intentos, Gerry Lane tiene finalmente una nueva misión pendiente.

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