10 películas sobre el fin del mundo para imaginar cómo podría terminar la humanidad

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un repaso por las producciones que han representado diversas amenazas globales para la supervivencia humana.

El cine ha representado en numerosas ocasiones el posible fin del mundo mediante desastres naturales, pandemias, asteroides e invasiones extraterrestres que amenazan la supervivencia de la humanidad.

Estas historias exploran el colapso social, la desesperada lucha por la supervivencia y las respuestas de las autoridades y ciudadanos ante catástrofes de dimensiones devastadoras.

‘Armageddon’ (Armagedón)

‘Armageddon’

Un enorme asteroide se dirige a gran velocidad hacia la Tierra y amenaza con la extinción total de la vida en el planeta.

Ante la falta de tiempo, la NASA reúne a un experimentado grupo de perforadores petroleros para enviarlos al espacio con la misión de taladrar el objeto espacial e introducir una carga nuclear antes del impacto.

Disponible en: Disney+

‘Deep Impact’ (Impacto profundo)

‘Deep Impact’

El descubrimiento de un cometa masivo en ruta de colisión pone en riesgo inminente la existencia del planeta.

Mientras el gobierno organiza una misión espacial desesperada para desviarlo, la población mundial enfrenta el pánico generalizado y las consecuencias de un primer impacto en el océano.

‘The Day After Tomorrow’ (El día después de mañana)

‘The Day After Tomorrow’

Un abrupto cambio climático desencadena una serie de fenómenos meteorológicos devastadores como supertormentas, maremotos y heladas globales.

En medio del colapso ambiental, un climatólogo debe emprender un peligroso viaje a través de un territorio congelado para rescatar a su hijo, quien permanece atrapado en Nueva York.

Disponible en: Disney+

‘War of the Worlds’ (La guerra de los mundos)

‘War of the Worlds’

La Tierra enfrenta una repentina invasión extraterrestre cuando gigantescas máquinas trípodes emergen del suelo y comienzan a exterminar a la población.

Un padre de familia lucha por mantener a sus hijos a salvo mientras la infraestructura social y el orden público se desmoronan por completo.

Disponible en: Netflix

‘Children of Men’ (Hijos de los hombres)

‘Children of Men’

En un futuro distópico donde la humanidad ha quedado estéril y las naciones enfrentan un colapso político y social, la sociedad cae en el caos.

Un antiguo activista recibe la misión de proteger y trasladar de manera clandestina a una joven embarazada, cuya existencia representa la última oportunidad para la especie.

Disponible en: HBO Max

‘2012’

‘2012’

Una serie de catástrofes naturales globales, desencadenadas por el calentamiento del núcleo terrestre, provoca terremotos masivos, erupciones volcánicas y tsunamis colosales.

La trama muestra la desesperada lucha de personas comunes por sobrevivir, mientras los líderes mundiales construyen arcas secretas para salvar a una parte reducida de la civilización.

Disponible en: Netflix

‘The Road’ (La carretera)

‘The Road’

Tras un cataclismo no especificado que dejó al planeta arrasado y sin vegetación, un padre y su joven hijo recorren un territorio inhóspito y ceniciento.

En su travesía hacia la costa en busca de alimento y refugio, ambos deben evitar a bandas hostiles mientras intentan conservar sus valores humanos en un mundo agonizante.

Disponible en: Prime Video

‘Melancholia’ (Melancolía)

‘Melancholia’

La inminente llegada de un planeta gigante llamado Melancholia amenaza con colisionar de lleno contra la Tierra y erradicar toda forma de vida.

La película explora el impacto psicológico y las distintas reacciones emocionales de dos hermanas y su entorno familiar a medida que el inevitable apocalipsis espacial se aproxima.

‘Contagion’ (Contagio)

‘Contagion’

Un virus desconocido y de rápida transmisión se propaga aceleradamente a nivel global, desencadenando una grave crisis sanitaria mundial.

Científicos, autoridades políticas y médicos trabajan a contrarreloj para identificar el origen del patógeno, frenar la desinformación y desarrollar una vacuna antes del colapso institucional.

Disponible en: Prime Video

‘Don’t Look Up’ (No mires arriba)

‘Don’t Look Up’

Dos astrónomos descubren que un cometa masivo destruirá la Tierra en pocos meses y deciden alertar al mundo.

Al intentar avisar al gobierno y a la opinión pública, se enfrentan con frustración a una sociedad superficial e indiferente, más preocupada por los escándalos políticos y las tendencias en redes sociales.

Disponible en: Netflix

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