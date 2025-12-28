Los personajes que podrían estar en ‘Avengers: Secret Wars’

El Multiverso está a punto de colapsar y los Avengers se preparan para el evento cinematográfico más grande de la historia.

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Tras años de teorías, la sexta entrega del equipo de superhéroes promete un cierre épico que cambiará las reglas del juego para siempre.

💥 El destino final de los Avengers

La expectativa crece mientras se revelan detalles de ‘Avengers: Secret Wars’, la cinta que pondrá fin a la Fase 6.

Según informa el portal Espinof, este proyecto se basa en los icónicos cómics de Jonathan Hickman donde el multiverso enfrenta su destrucción total.

Las líneas temporales divergentes que conocimos en ‘Loki’ finalmente chocarán en una batalla sin precedentes.

Los Avengers deberán lidiar con incursiones entre Tierras paralelas que amenazan con borrar la existencia misma del mapa galáctico.

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🎭 ¿Vuelven todos los Avengers?

La gran pregunta que inunda las redes es quiénes sobrevivirán para esta batalla definitiva en 2027.

El medio Cinemas Comics destaca que la intención de Marvel es que “todos” los personajes aparezcan en pantalla.

¿Podríamos ver al Daredevil de Ben Affleck junto a los actuales Avengers en un mismo plano? Aunque los actores mantienen el misterio, los rumores sobre cameos de Nicolas Cage como Ghost Rider cobran cada vez más fuerza.

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🛡️ Un nuevo orden para los Avengers

El camino hacia este estreno no será sencillo, pues antes deberemos sobrevivir a los eventos de ‘Avengers: Doomsday’.

Como detalla Nación Flix, la trama sugiere que un villano imponente podría moldear una nueva realidad llamada Battleworld.

Los Avengers enfrentarán un mundo fragmentado donde incluso versiones de Hulk gobiernan naciones enteras bajo sus propios términos.

Los hermanos Russo regresan a la dirección para asegurar que esta transición sea tan emocionante como desgarradora para los fans.

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