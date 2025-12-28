La historia del cine y el activismo mundial perdió este domingo 28 de diciembre de 2025 a una de sus figuras más icónicas y controvertidas. Brigitte Bardot, la mujer que personificó la libertad en la Francia de posguerra, falleció a los 91 años en su residencia de Toulon.

🐾 El último refugio de Brigitte Bardot

La noticia del deceso fue confirmada por su propia organización, según reporta AS, tras una vida dedicada por completo a la protección de las especies.

Brigitte Bardot decidió hace décadas que su fama mundial debía servir para dar voz a quienes no la tienen.

El diario El Mundo recuerda cómo la actriz abandonó la actuación en 1973, en pleno apogeo de su carrera cinematográfica.

En aquel momento, la estrella declaró que prefería entregar su sabiduría y experiencia a los animales tras haber dado su belleza a los hombres. En 1986, creó la Fundación Brigitte Bardot.

🎬 ¿Cómo nació el mito de Brigitte Bardot?

Su ascenso al estrellato ocurrió en 1956 con el estreno de la película ‘Y Dios creó a la mujer’.

Infobae destaca que este filme, dirigido por Roger Vadim, transformó a la joven bailarina en un símbolo de rebeldía y sensualidad global.

A pesar de su éxito, la actriz sufrió el acoso constante de la prensa rosa y diversas crisis personales.

El Mundo detalla que su vida estuvo marcada por matrimonios mediáticos, intentos de suicidio y una tensa relación con su único hijo, Nicolas Charrier.

✊ Una lucha incansable por la vida

A través de su fundación, la entidad impulsó campañas históricas como la defensa de las focas en Canadá durante 1977.

La información de AS resalta que Brigitte Bardot también combatió el tráfico ilegal de especies y la tauromaquia con fervor.

Incluso en sus últimos años, la intérprete de ‘El desprecio’ mantuvo su espíritu crítico frente a temas sociales.

Infobae menciona que la actriz no tuvo interés en el feminismo moderno y enfrentó condenas judiciales por sus polémicas opiniones políticas sobre la inmigración.

🌟 El legado de una mujer auténtica

Su influencia en la moda y el arte permanece intacta, desde el famoso escote que lleva su nombre hasta sus canciones con Serge Gainsbourg.

El Mundo subraya que la artista fue la imagen más exportable de Francia durante casi cinco décadas consecutivas.

Hoy el mundo despide a la mujer que, según Infobae, vivió siempre a contracorriente de la moral establecida.

Brigitte Bardot deja un vacío inmenso en el cine, pero un legado indestructible en cada refugio de animales que ayudó a sostener.

