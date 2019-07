Científicos ponen su mirada en los efectos del ‘mindfulness’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta el 2006, el ‘mindfulness’ era una terapia con poco reconocimiento por parte de la comunidad científica. En los Estados Unidos, entre 1995 y 2006 apenas se habían realizado 12 estudios clínicos que devinieron en menos de una docena de investigaciones, una cifra muy modesta frente a los 87 600 trabajos científicos realizados desde el 2015 y con los que esta técnica ha adquirido un importante lugar entre los tratamientos psicológicos.

Llamado también atención plena o conciencia plena, los orígenes del ‘mindfulness’ se remontan hace 2 500 años, en la India budista. De acuerdo con el profesor Kevin Barrows, de la Universidad de California en San Francisco, al ‘mindfulness’ se lo puede entender mediante la analogía del iceberg: lo consciente es la punta, el inconsciente es lo que está por debajo. En este caso, el ‘mindfulness’ ayudaría a sacar a flote paulatinamente lo que está por debajo de la línea del agua, y este proceso es el que ha cautivado a los científicos.



Uno de los trabajos más serios al respecto es el que ha realizado el Programa de Mindfulness y Meditación de la Universidad de Harvard. De acuerdo con un artículo publicado en la revista The Harvard Gazette, es la respuesta efectiva que tiene el cerebro al momento de trabajar con técnicas de meditación basadas en la conciencia plena.



Las investigaciones en este campo han demostrado que los niveles de estrés no solo se reducen en el momento mismo de practicar ‘mindfulness’, sino que también perduran mucho tiempo después que la persona realizara estos ejercicios.

Más de 87 000 investigaciones indexadas se han publicado desde el 2015 sobre este tratamiento.



Uno de los estudios determinantes para conocer cómo es este proceso fue conducido por un equipo liderado por Adrienne Taren, científica de la Universidad de Pittsburg (EE.UU.). Mediante escáneres de imágenes de resonancia magnética, los científicos demostraron que en las personas que practicaron ‘mindfulness’ por ocho semanas continuas se redujo el tamaño de la amígdala (donde se producen las emociones y el miedo). Por otro lado, en este mismo grupo se vio que el córtex prefrontal, responsable de concentración y de la toma de decisiones, aumenta.



Para Sofía Flores, ‘coach’ de bienestar, el ‘mindfulness’ se ha convertido en una de las técnicas más populares entre los ecuatorianos para combatir el estrés. En sus talleres, por ejemplo, ella cuenta que ha podido mejorar la concentración en adultos mayores con la ayuda de la meditación plena. Eso ayuda a que estas personas incrementen su manejo del estrés y que no se dañen sus relaciones interpersonales.



La eficacia del ‘mindfulness’ no solo ha sido probada en pruebas clínicas con voluntarios. Desde este 2019, la Armada de los Estados Unidos y la Marina Real Británica ha incluido esta terapia como parte del entrenamiento de sus tropas. El objetivo: reducir los niveles de estrés entre los soldados y aumentar la eficacia de ellos al momento de tomar decisiones bajo presión.



Según una investigación publicada por The New York Times, los soldados son entrenados con terapias de conciencia plena y respiración antes de ir a las zonas de batalla. Esto ha permitido que su concentración mejore y, además, la capacidad de su memoria ha sido más eficaz en comparación con los soldados que no atravesaron por este proceso.



El ‘mindfulness’ también está siendo estudiado entre los miembros de las fuerzas de defensa neozelandesas. Según un artículo publicado en la revista oficial de este cuerpo militar, los soldados que han practicado la conciencia plena “han desarrollado la habilidad para poner atención” ya que esta terapia les ayuda a “regular las emociones y actuar con una cabeza calmada”. El Gobierno de este país quiere implementar un plan integral para los próximos años y así trabajar con el mayor número de militares posible.

En el Ecuador, los estudios en torno al ‘mindfulness’ se han centrado en los pacientes con enfermedades mentales, en las poblaciones desplazadas y en grupos que manejan altos niveles de estrés como, por ejemplo, los profesores y los dirigentes de talleres. En los últimos tres años, al menos hay registros de un centenar de estudios indexados con voluntarios y pacientes del país.