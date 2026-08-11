La Tierra giró un poco más rápido sobre su propio eje el 26 de julio de 2026, lo que hizo que ese día durara unos 0,65 milisegundos menos de lo normal.

El fenómeno fue medido por el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra.

Según el Observatorio Astronómico de Quito, hubo un leve cambio en la duración de las 24 horas habituales.

El interés por los fenómenos del espacio y el desarrollo científico ha cobrado un impulso histórico en el país; si quieres conocer más sobre cómo el talento nacional en astronomía crece fuera del aula, te invitamos a consultar este análisis especial.

🪐 ¿Por qué la Tierra giró más rápido?

La Tierra acelera o frena su movimiento debido a cambios internos en la distribución de su peso.

Según información difundida por Perfil, el roce y movimiento del núcleo líquido de hierro fundido en el interior del planeta influye en la velocidad de la superficie.

A esto se le suma el deshielo en los polos, las corrientes de los océanos y un leve bamboleo en el eje del planeta.

Este efecto se parece al de una patinadora sobre hielo que junta sus brazos al cuerpo para girar con mayor rapidez.

Esta pasión por descifrar los enigmas del cosmos también motiva a las nuevas generaciones; puedes leer más sobre cómo la astronomía motivó la trayectoria del estudiante Arturo Carvajal en esta reseña.

🛰️ ¿Cómo afecta este cambio de velocidad a la tecnología diaria?

Las mediciones con satélites y antenas confirmaron que esta pequeña diferencia de tiempo es imperceptible para la vida diaria de las personas.

Sin embargo, el Observatorio Astronómico de Quito explica que este ajuste es muy importante para sincronizar la hora astronómica con los relojes atómicos.

De este cálculo exacto depende el correcto funcionamiento de los sistemas GPS, la navegación de los aviones y las redes de Internet en todo el mundo.

La formación científica en esta rama ha alcanzado hitos internacionales importantes. Para profundizar en estos logros, te recomendamos revisar el histórico desempeño de cinco jóvenes ecuatorianos en las olimpiadas de astronomía en Brasil en esta nota detallada.

⏱️ ¿Se restará un segundo a los relojes en el futuro?

Si la Tierra mantiene esta velocidad acelerada en los próximos meses, los científicos internacionales deberán restar por primera vez un segundo a los relojes oficiales.

Esta medida, llamada segundo intercalar negativo, servirá para que la hora de nuestros dispositivos coincida exactamente con el movimiento real del planeta.

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