‘Perro del infierno’ es la nueva variante del coronavirus ¿cuáles son los síntomas ?

El covid-19 se mantiene vigente, pese a que las medidas sanitarias en varios países del mundo se hayan flexibilizado. Pero, han aparecido nuevas variantes como la denominada BQ.1 que ya se ha detectado en 65 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las vacunas contra el virus se han extendido en casi todas las regiones, logrando que más de 12 mil millones de dosis se hayan aplicado, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins con corte al 8 de octubre de 2022.

Sin embargo, el covid-19 continúa mutando para, de alguna forma, combatir la protección inmunológica.

De acuerdo con la OMS, esta desciende de la BA.5, que a la vez es una variante de la recordada ómicron. Y ha prendido las alarmas en Estados Unidos, ya que se estima que el 12 % de las infecciones se deben a esta, cuando antes el porcentaje era mucho menor, con corte a octubre de 2022.



Se piensa que la BQ.1 podría ser una mezcla de varias. Para contener esto, Estados Unidos está analizando si los refuerzos de las vacunas de las farmacéuticas de Pfizer y Moderna podrían mejorar la protección de la población.

“La noticia algo alentadora es que es un sublinaje BA.5, por lo que es casi seguro que habrá una protección cruzada que puedas impulsar”, expresó Anthony S. Fauci, asesor médico del país norteamericano, para medios locales.

Según los primeros análisis, adquirir estas variantes no resultaría diferente en cuanto a los síntomas. Es decir, sería muy similar a los demás contagios por covid-19, provocando tos, fiebre, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del gusto y el olfato, dolor de garganta, náuseas, congestión nasal, entre otros.

