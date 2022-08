La Nasa publica el sonido que produce un agujero negro

Los agujeros negros son uno de los objetos astrónomicos que más fascinación despiertan entre los científicos debido a los misterios que todavía ocultan. Hasta hace pocos años no sabíamos cómo se veían y ahora la Nasa nos ha dado también una idea de cómo suenan, a pesar de la idea equivocada de que en el espacio no hay sonidos.

Un concepto erróneo, explica la Nasa, que se origina porque la mayor parte del espacio es un vacío, lo que no permite que las ondas sonoras viajen. Sin embargo, en cúmulo de galaxias de Perseo, en el que hay mucho gas que proporciona un medio para que viajen las ondas sonoras, consiguieron capturar sonido real de un agujero negro.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e