Las imágenes de la NASA cambian por completo cómo vemos la Tierra

La NASA presentó el 15 de julio de 2026 un modelo en tres dimensiones que aclara la forma real de la Tierra mediante el concepto del geoide.

Esta representación muestra cómo la fuerza de gravedad no es igual en todo el planeta y cómo esto cambia el nivel del mar. Aunque la Tierra no cambia su apariencia a simple vista, este estudio ayuda a entender mejor lo que ocurre en su interior.

🌍 ¿Por qué la Tierra no es una bola perfecta?

La Tierra no es una esfera perfecta debido a su propio giro.

Al dar vueltas sobre su eje, la fuerza del movimiento abulta la zona del medio y aplana un poco los polos.

David Benavides, coordinador de la Maestría en Gestión de Riesgos de la UIDE, señala que la distancia desde el centro del planeta al ecuador es de 6 378 kilómetros, mientras que hacia los polos es de 6 357 kilómetros, una pequeña diferencia de 21 kilómetros.

Además, el peso y los materiales del interior del planeta no están repartidos de forma pareja.

Hay zonas con rocas más densas, montañas y placas tectónicas que cambian la fuerza con la que la Tierra atrae las cosas en cada lugar.

Para conocer más sobre la participación científica del país en este tipo de investigaciones, puedes consultar el aporte del ecuatoriano Pablo Cisneros en proyectos de la NASA.

🔍 ¿Qué es el geoide y qué muestra el modelo de la NASA?

El geoide es una figura imaginaria que muestra cómo se vería el nivel del mar si el agua cubriera todo el planeta y estuviera completamente quieta, movida solo por la gravedad y el giro terrestre.

Benavides aclara que este mapa sirve para entender el peso del interior del planeta antes que las montañas de la superficie.

Esta imagen de la NASA se construyó con el modelo científico GOCO06s, que reunió más de mil millones de datos tomados durante 15 años por 19 satélites.

Entre ellos destacan las misiones GRACE y GRACE-FO de la NASA y GOCE de la Agencia Espacial Europea, según explicaron Wired y Ámbito.

Si quieres profundizar en los métodos de divulgación audiovisual de la agencia espacial, te recomendamos leer sobre las plataformas de transmisión gratuitas lanzadas por la NASA.

La impactante imagen difundida por la NASA está siendo malinterpretada: no muestra la forma de la Tierra, sino las variaciones de su gravedad.



La imagen no muestra la forma real de la Tierra. Lo que aparece es una representación del geoide, es decir, del comportamiento del campo… pic.twitter.com/PLgvhC6aws — Maibort Petit (@maibortpetit) July 26, 2026

📐 ¿Por qué el planeta parece una masa deforme en la imagen?

La Tierra se ve abultada e irregular en el modelo porque los científicos aumentaron las diferencias 10 000 veces para que las personas puedan verlas.

National Geographic detalló que estas diferencias apenas alcanzan 85 metros por encima del promedio cerca de Islandia y caen 106 metros por debajo al sur de la India.

Benavides explica que no se trata de una foto real ni significa que existan montañas gigantes, sino que es un mapa que resalta dónde hay más o menos gravedad.

Este análisis sobre cuerpos celestes e interacciones gravitatorias se complementa con los recientes descubrimientos sobre lunas que orbitan asteroides en el espacio.

🛰️ ¿Para qué sirve medir la gravedad de la Tierra?

Conocer esta figura ayuda a ajustar la señal de los teléfonos y equipos GPS para calcular la altura real sobre el nivel del mar.

Esto resulta clave para construir carreteras, puentes y edificios con precisión.

También ayuda a vigilar el deshielo de los glaciares, la subida del mar y el movimiento de las corrientes marinas.

Benavides añade que la herramienta sirve para revisar los cambios de la Tierra después de grandes terremotos.

La NASA seguirá utilizando estos datos para comprender mejor los cambios en el clima y la naturaleza.

También hemos analizado en detalle los proyectos de exploración espacial de la agencia, como el histórico retorno de la misión Artemis II tras su viaje a la Luna.

❓ ¿Cuál es la forma real del planeta Tierra según la ciencia? La Tierra tiene la forma de un esferoide oblato o geoide, no de una esfera perfecta. Debido a la fuerza centrífuga generada por su propia rotación, el planeta se encuentra ligeramente achatado en los polos y abultado en la zona del ecuador. ❓ ¿Por qué la Tierra no es una esfera perfecta? La rotación constante del planeta genera una fuerza centrífuga que empuja su masa hacia afuera en el ecuador. Este fenómeno provoca que el diámetro ecuatorial sea unos 43 kilómetros más largo que el diámetro polar, alterando su geometría ideal. ❓ ¿Cómo demostró la ciencia la forma achatada de la Tierra? Se demostró mediante mediciones geodesicas y la expedición geodésica francesa del siglo XVIII, además de fotos satelitales modernas. ❓ ¿Qué es un geoide y cómo describe a la Tierra? El geoide es un modelo físico que describe la forma de la Tierra basándose en el nivel medio del mar y el campo gravitatorio. A diferencia de un elipsoide matemático liso, el geoide contempla las irregularidades causadas por la distribución desigual de la masa terrestre. ❓ ¿Por qué se siente menos gravedad en el ecuador que en los polos? Se debe a que la zona ecuatorial está más alejada del centro de la Tierra por el abultamiento del planeta. A mayor distancia del centro gravitacional y mayor fuerza centrífuga por rotación, el peso aparente de los objetos disminuye levemente.

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