NASA chocará una nave para desviar un asteroide

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzará el miércoles 24 de noviembre del 2021 la misión DART, que tendrá el objetivo de la defensa de la Tierra.

El fin de la misión DART (Double Asteroid Redirection Test; prueba de redirección de asteroide doble en español) será impactar una nave espacial contra un asteroide.

La prueba pondrá en práctica la teoría de la posibilidad de desviar un asteroide que podría impactar la Tierra, a través del choque de una nave contra ese cuerpo celeste. La idea, que se ha visto en diferentes películas, ahora se hace realidad.

El proyecto de la NASA iniciará su travesía el miércoles, pero la nave deberá hacer un viaje de 10 meses antes de chocar contra el asteroide.

La misión será lanzada desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California (Estados Unidos) y recorrerá 11 millones de kilómetros. Está previsto que en septiembre del 2022 llegue al sistema binario Didymos, conformado por dos asteroides.

