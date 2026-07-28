Luna del Ciervo 2026. ¿A qué hora podrá verse en Ecuador?

La Luna de Ciervo alcanzará su fase de máxima iluminación el 29 de julio de 2026.

Este evento astronómico sobre el firmamento nocturno permite observar el disco lunar visible al 100 %, lo cual ofrece un espectáculo de alto interés para aficionados y observadores en Ecuador.

Si quieres profundizar en cómo se fomenta esta pasión en el país, te recomendamos leer sobre el crecimiento del talento en astronomía fuera de las aulas tradicionales.

🌕 Origen y significado de la Luna de Ciervo

El nombre proviene de las costumbres de los pueblos indígenas de Norteamérica.

Según reportes difundidos por el Observatorio Astronómico de Quito, esta época coincide con la etapa en que los ciervos machos desarrollan sus nuevas astas.

La denominación evoca un símbolo de renovación, fuerza y crecimiento dentro de las tradiciones ancestrales.

⏱️ ¿Cuándo ocurre el plenilunio de julio de 2026?

La fase de plenilunio ocurrirá el 29 de julio a las 09:35 ECT, momento en que el sistema Sol-Tierra-Luna alcanzará una alineación geométrica de oposición, lo que permite observar el 100% del disco lunar iluminado.

Información publicada por El Heraldo de Colombia señala que este evento marca la mitad del ciclo lunar, cuya duración media llega a 29,5 días.

🔭 Características del fenómeno astronómico

El evento no alcanzará la categoría de superluna durante este año.

La fase llena no coincide con el perigeo o punto orbital más cercano a la Tierra.

Sin embargo, el satélite natural mantiene el brillo suficiente para destacar sobre el cielo nocturno.

🌌 ¿Cómo observar la Luna de Ciervo en la noche?

La mejor oportunidad para apreciar el satélite será la noche del 29 al 30 de julio, poco después del atardecer sobre el horizonte oriental.

Las personas también pueden apreciar un disco lunar iluminado durante las noches del 28 y del 30 de julio.

Para conocer más sobre los avances científicos locales, también puedes consultar acerca de la destacada representación de estudiantes ecuatorianos en olimpiadas internacionales de astronomía.

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