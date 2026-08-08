Ecuador gana bronce y mención de honor en la Olimpiada Internacional de IA

Ecuador subió por primera vez a un podio mundial de inteligencia artificial. En su debut en la Olimpiada Internacional de Ciencias en Inteligencia Artificial (OIAI, también conocida como IOAI por sus siglas en inglés), que se disputa en Kazajistán del 2 al 8 de agosto de 2026, el país obtuvo una medalla de bronce y una mención de honor frente a los mejores estudiantes del mundo.

Henry Riera, del Colegio Americano de Guayaquil, ganó la medalla de bronce. Felipe Rivera, de la Academia Cotopaxi de Quito, obtuvo la mención de honor. Conseguir una medalla en esta cita es un logro complejo, ya que los participantes se miden contra los seleccionados de 108 países.

Omar Paladines, de la Olimpiada Informática Ecuatoriana (OIEC) y quien lideró la selección de la delegación para esta competencia de IA, no ocultó su sorpresa por el resultado: “Se superaron todas las expectativas. Pensamos que con sacar algunos puntos y ganar experiencia iba a ser un ganar para nosotros. Pensaba que lograr una mención de honor era inalcanzable siendo la primera participación, peor aún un bronce. No se me cruzaba por la mente. Es todo mérito de los chicos”.

Una meta que se cumplió antes de tiempo

Meses antes de viajar a Kazajistán, Henry Riera ya había puesto en palabras lo que buscaba. Formado en Estalmat -el programa de Estímulo de Talento Matemático de la Real Academia de Ciencias Exactas de España, con presencia en Ecuador a través de Cedia- y en el club de matemáticas de su colegio, había dicho: “Mi meta no es solo participar, sino competir al más alto nivel y llevar a Ecuador al podio internacional”. El bronce en Kazajistán convirtió esa meta en resultado.

Felipe Rivera, por su parte, llegó a la IA hace apenas un año, durante una práctica de ingeniería en la Universidad Internacional (UIDE), donde desarrolló un modelo de visión por computadora para contar peces de forma eficiente. Desde entonces la IA se volvió parte de su rutina, y él mismo ha explicado que su mayor fortaleza no fue lo técnico, sino pensar de manera lógica y estructurada.

Este joven también destacó con oro en la Olimpiada Nacional de Informática y le abrió el camino para llegar este 9 de agosto a la Olimpiada Internacional de Informática, que se desarrollará en Uzbequistán hasta el 16 de este mes.

¿Cómo se armó la delegación para la OIAI?

La selección ecuatoriana para la OIAI salió de una Olimpiada piloto de IA organizada por la OIEC, en la que compitieron 467 estudiantes de todo el país, la mayoría de Quito y Guayaquil. Fue la primera vez que Ecuador evaluó a sus estudiantes en inteligencia artificial fuera del currículo escolar regular, y las expectativas iniciales eran moderadas: los propios organizadores esperaban que esta primera participación sirviera “más que todo” para ganar experiencia de cara a futuras ediciones.

Los otros dos integrantes de la delegación, Esteban Caí y David Vega, ambos de Guayaquil, también sumaron puntos: no obtuvieron cero y no quedaron entre los últimos lugares, aunque su puntaje no les alcanzó para una mención de honor.

Los cuatro estudiantes se midieron a un formato exigente: dos días de examen, con tres problemas cada día, y seis horas de duración por cada examen.

Ecuador frente a la región y al mundo

La organización de la IOAI registró a 108 países y territorios para esta edición, aunque la clasificación final de resultados -la que ordena a los competidores que efectivamente rindieron examen- contabiliza a 440 estudiantes de 95 países en la pista individual, la misma en la que compitió Ecuador. En ese ranking, Henry Riera ocupó el puesto 185 con su bronce y Felipe Rivera el puesto 235 con mención de honor.

Frente a la región, Ecuador compitió con otras siete delegaciones latinoamericanas: Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Brasil lideró el continente con una medalla de plata (Miguel Cyrineu Vale, puesto 56) y sumó además dos bronces y una mención de honor.

Bolivia también ganó un bronce, con Jesús Nicolás Bravo Serrudo en el puesto 153 -trece puestos por delante de Riera, aunque ambos obtuvieron el mismo tipo de medalla-.

Ecuador, con su bronce y la mención de honor, terminó tercero entre los países de la región, por delante de Perú (un bronce, puesto 190), Colombia (un bronce, puesto 208), México (dos menciones de honor), El Salvador (una mención de honor) y Venezuela (una mención de honor).

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¿Qué logró Ecuador en la IOAI 2026? Ganó su primera medalla mundial: bronce y mención de honor, en su debut en la IOAI. ¿Quién ganó el bronce? Henry Riera, del Colegio Americano de Guayaquil, puesto 185 de 440. ¿Cuántos países compitieron? 108 países se registraron; 95 compitieron con puntajes individuales ¿Cómo quedó Ecuador en la región? Tercero en la región, detrás de Brasil (plata) y Bolivia (bronce). ¿Cómo fue el examen? Dos días, tres problemas diarios, seis horas cada examen.