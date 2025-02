Un hallazgo en la isla Santa Cruz impulsa los esfuerzos de conservación de la Scalesia retroflexa, una planta endémica de Galápagos en peligro crítico de extinción.

Durante una expedición en el sureste de la isla, investigadores del proyecto Galápagos Verde 2050 de la Fundación Charles Darwin (FCD), en colaboración con la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), identificaron 16 ejemplares entre las pendientes rocosas frente al mar.

En los últimos 30 años no se había registrado la presencia de esta planta en peligro crítico en esa zona de Galápagos. Hasta ahora, la única población conocida estaba conformada por 21 individuos cerca de Punta Núñez, protegidos con cercados para evitar su depredación por cabras ferales.

Los nuevos ejemplares cerca de la playa El Garrapatero podrían indicar un proceso de regeneración natural, favorecido por el control de especies invasoras en la zona.

El equipo de investigación recolectó semillas de las plantas encontradas y aplicó distintos métodos de germinación. Como resultado, obtuvieron 24 plántulas que serán trasplantadas en su hábitat natural en los próximos meses.

Patricia Jaramillo Díaz, investigadora senior del proyecto Galápagos Verde 2050, señaló el reto que implica la germinación de esta especie y la importancia del trabajo conjunto con los guardaparques.

“Cada semilla germinada representa un avance. Aunque el proceso ha tenido dificultades, reforzamos los esfuerzos para asegurar la conservación de esta especie. Ahora que mejoramos los métodos de germinación, buscamos producir tantas plantas como sea posible para su preservación a largo plazo”, afirmó Jaramillo.

Arturo Izurieta, director del Parque Nacional Galápagos, destacó el papel de las acciones de control de especies invasoras en este hallazgo. “La colaboración entre la ciencia y la gestión ambiental ha facilitado la recuperación de especies clave. Cada avance en la conservación de Scalesia retroflexa fortalece la protección del ecosistema del que dependen muchas otras especies”, explicó.

