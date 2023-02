Paso del cometa verde será transmitido por el Observatorio Astronómico

Con un telescopio especial, ubicado en la Escuela Politécnica Nacional, se realiza el seguimiento del fenómeno que ocurre cada 50 000 años. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Patricia Armijo B. Redactora (I)

Entre el 1 y 3 de febrero el cometa verde será más visible desde Ecuador. Sin embargo, las condiciones climáticas podrían jugar en contra.

Con cielo nublado amaneció Quito el primer día de febrero. Para Ericson López, director del Observatorio Astronómico, eso será impedimento para el avistamiento del cometa.

Aun con los telescopios del observatorio esa misión podría dificultarse. Pero ya que hay aproximadamente 900 personas inscritas para ir al centro se plantean nuevas opciones.

#ENVIVO Desde el Observatorio Astronómico con opciones para ver el cometa verde.Reporta Patricia Armijo Posted by El Comercio on Wednesday, February 1, 2023

Con un telescopio especial, ubicado en la Escuela Politécnica Nacional, se realiza el seguimiento del fenómeno que ocurre cada 50 000 años. Cuando el aparato capte imágenes claras se transmitirán por la web del observatorio.

Quienes estén en casa podrán disfrutarlo sin ningún costo. También incluirá imágenes externas de otros dispositivos.

López explica que desde las 19:00 ya será posible observar el cometa. Lo ideal será mirar hacia el norte a unos 20º sobre el horizonte.

Y ya que las luces de la ciudad podrían afectar su visualización sería ideal ubicarse en un punto alejado. Entre las 21:00 y 00:00 estará más visible y luego desaparecerá.

Ericson López, director del Observatorio Astronómico, de la Politécnica Nacional. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El experto detalla que el cometa aparece como “una nubosidad no muy brillante de color verdoso”. Ese color se debe a “una molécula diatómica de carbono”, explica López.

También revela que no es el único cometa de ese color. En este caso, la cola presentará destellos de color amarillo.

Datos del cometa verde

El cometa verde tiene una cola resplandeciente de ese color y recibe también el nombre de C/2022 E3 (ZTF). ¿Por qué?

C/2022 E3 (ZTF) puede parecer una denominación complicada, pero en realidad tiene mucho sentido:

C/: cometa no periódico. Es decir, tarda más de 200 años en orbitar nuevamente la Tierra.

022: año de su descubrimiento.

E: quincena de su descubrimiento. Quiere decir, la primera de marzo.

3: el tercero en aparecer esa quincena.

ZTF: observado por el proyecto de búsqueda Zwicky Transient Facility.

