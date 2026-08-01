El cometa Tempel 2, del mismo tamaño que el que extinguió a los dinosaurios, se acercará a la Tierra y sí podrá verse

El cometa 10P/Tempel 2 alcanzará su máxima aproximación a la Tierra el 3 de agosto de 2026, ubicándose a unos 62 millones de kilómetros de distancia.

El evento astronómico no representa peligro para el planeta y ofrece una oportunidad clave para el estudio científico de su trayectoria.

☄️ Fecha del mayor acercamiento del cometa Tempel 2

El cometa Tempel 2 registrará su punto más cercano al planeta el 3 de agosto de 2026, situándose a unas 166 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Según reportes del Observatorio Astronómico de Quito, este tránsito ocurre cuando el objeto llega también a su perihelio, situándose a 1,42 Unidades Astronómicas del Sol.

El paso del cuerpo celeste forma parte de su ciclo regular por el Sistema Solar interior.

Informes de AS destacan que la trayectoria del objeto no implica riesgo alguno de impacto contra la superficie terrestre, por lo que es un fenómeno seguro.

Para conocer más sobre los eventos celestes de este año, puedes revisar el calendario astronómico 2026 en Ecuador.

🔭 ¿Cómo observar el cometa Tempel 2 en agosto de 2026?

El cometa Tempel 2 alcanzará una magnitud aparente de entre 6 y 7, por lo que no podrá observarse a simple vista.

Para seguir su recorrido se requieren prismáticos astronómicos o telescopios pequeños desde lugares con cielos despejados.

Publicaciones de El Confidencial señalan que las condiciones de observación serán favorables durante los primeros días de agosto.

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🪐 Origen y descubrimiento del cometa Tempel 2

El cometa Tempel 2 fue descubierto el 3 de julio de 1873 por el astrónomo alemán Wilhelm Tempel en la constelación de Piscis.

Este cuerpo celeste pertenece a la ‘Familia de Júpiter’ y completa una órbita elíptica alrededor del Sol cada 5,36 años.

Las mediciones fijan el diámetro medio del núcleo helado en 10,6 kilómetros, una dimensión similar a la del asteroide vinculado a la extinción de los dinosaurios.

La periodicidad del objeto permite a la comunidad científica analizar la evolución de sus gases y polvo con el paso del tiempo.

Este interés académico se complementa con los logros de las nuevas generaciones, como los cinco jóvenes ecuatorianos que lograron una hazaña en las olimpiadas de astronomía en Brasil.

🌌 Próximo recorrido del cometa Tempel 2 en el espacio

El cometa Tempel 2 continuará su trayectoria descendente por el espacio hasta acercarse a la estrella Fomalhaut a mediados de octubre de 2026.

La radiación solar seguirá sublimando sus hielos durante esta etapa, generando la característica coma verdosa y su cola de polvo antes de alejarse nuevamente.

Cometa Tempel 2; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es el cometa Tempel 2 y cuál es su origen? Es un cometa periódico perteneciente a la familia de Júpiter que orbita alrededor del Sol. Fue descubierto en 1873 por el astrónomo alemán Wilhelm Tempel y destaca por ser un objeto celeste estudiado frecuentemente debido a su órbita predecible y cercana a la Tierra. ❓ ¿Cada cuánto tiempo se acerca el cometa Tempel 2 a la Tierra? El cometa Tempel 2 completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 5.3 años. Durante su perihelio, se aproxima a la órbita terrestre, lo que permite a astrónomos observatorios y aficionados seguir su trayectoria e intensidad de brillo mediante telescopios. ❓ ¿Es peligroso el cometa Tempel 2 para el planeta Tierra? No. El cometa Tempel 2 no representa ningún riesgo de impacto ni amenaza para la Tierra. Las agencias espaciales como la NASA mantienen un monitoreo constante de su trayectoria orbital, confirmando que transita a distancias completamente seguras para el planeta. ❓ ¿Qué tamaño tiene el cometa Tempel 2 y de qué está hecho? Tiene un núcleo helado de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro compuesto por hielo, polvo y rocas. Al acercarse al calor del Sol, sus componentes se subliman, liberando gas y polvo que forman su característica coma brillante y cola de cometa.

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