Productor de 'La Casa de Papel' confirma que la serie tendrá una quinta temporada y un 'spin off'

Durante un encuentro con el público que se dio en el marco del XXVIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2019, Jesús Colmenar, productor ejecutivo y director de algunos capítulos de 'La Casa de Papel' confirmó que la serie tendrá una quinta temporada. Además, añadió que se está trabajando en una serie derivada ('spin off') del popular show.

'La Casa de Papel', la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, estrenará su cuarta temporada en el año 2020. Desde que la tercera entrega del show se estrenó en el gigante del streaming estrenó el pasado 19 de julio del 2019, los seguidores habían especulado sobre una quinta entrega.



Este 18 de noviembre del 2019, decenas de fans se congregaron en el Fical para escuchar a Colmenar, quien estuvo acompañado de Pedro Alonso, el actor que da vida a Berlín en la serie. Colmenar dijo que la revelación de la quinta temporada y del 'spin off' de 'La Casa de Papel' "nos costaría la vida".



"Que hay quinta temporada sí se puede decir", dijo entre risas Alonso quien además aseguró que todos los personajes tendrían "un buen spin-off", pues "han cogido tanta fuerza todos que casi se podría hacer uno de cada uno".



La revelación se dio en el marco de un coloquio en el que participaron Colmenar, Alonso y los fanáticos de la serie. Allí, según reporta el medio español El Espectador, el actor y el productor dieron "respuesta a preguntas sobre curiosidades del elenco de actores", pero también reflexionaron "sobre los retos que les ha planteado la propia evolución de la historia y los personajes o el impacto personal de un éxito que, según ambos, no imaginaban que iba a suceder", señala el portal.



Además, en el encuentro, Colmenar y Alonso hablaron sobre algunos de los elementos más icónicos del show, como la canción Bella Ciao o la máscara de Dalí. Destacaron que se trata de una serie "donde para nosotros es muy importante la iconografía para que, al ver cada fotograma, sepas de qué serie es".



Colmenar añadió por su parte que "es realmente emocionante cuando veo que se usan en manifestaciones reivindicativas de derechos en todo el mundo la máscara de Dalí o el mono rojo y que, más allá de que la serie guste o no, la gente haya podido hacer suyos esos iconos para su propia lucha o batalla".

Alonso aseguró que la interpretación de Bella Ciao en la primera temporada de la serie fue "una de las experiencias de rodaje más potentes" que ha tenido en su carrera. "Ese fue un momento angular en cuanto a que ahí sentimos que estábamos contando algo potente de verdad, porque es una secuencia que pone los pelos de punta".

Video: YouTube, cuenta: vicent escrivà