En la Capilla de Cantuña se encontraron cuatro sorpresas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras el retablo de San Lucas, patrono de los artesanos, se escondía un secreto. Los trabajos de restauración y mantenimiento de la denominada Capilla de Cantuña, en el Convento de San Francisco, arrojaron cuatro hallazgos.

Uno de ellos es una pintura que data del siglo XVII. Se llama El Calvario y, según Santiago Chiriboga, restaurador del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), nadie, ni siquiera la orden de los franciscanos, conocía de la existencia de ella.



Aunque el tiempo la ha afectado, aún permanece bien conservada la imagen de la cruz, María, María Magdalena y el apóstol Juan. La pared donde se ubica está a pocos metros del ingreso a la capilla.



Este hallazgo se dio a finales de noviembre del 2018. Mauricio Rodas, alcalde Quito, dijo hoy, viernes 18 de enero del 2019, que desde ese momento se decidió parar los trabajos de restauración en la capilla.



Esa no fue la única sorpresa. Carlos Ramírez, residente de obra, contó que, mientras se trabajaba en la consolidación de la estructura de la torre sur del Convento, notaron algo distinto. “Tomé una foto con la cámara de más alcance que tenía en ese momento y se la mandé por WhatsApp al IMP”.



El hallazgo fue un escudo de madera que no tiene menos de 150 años. La sorpresa, según Karina Noboa, restauradora, fue el material del que estaba hecho. Al verlo, los trabajadores pensaron que era de un material más resistente como el metal.



La madera está afectada y, al momento, se la mantiene en uno de los talleres de restauración ubicados en el interior del Convento. Ramírez dice que se hallaron en ese escudo rastros de pintura que demuestra que no solo fue tallado.



También se encontraron dos inscripciones. Una de ellas en la base de la escultura de San Lucas, en donde se evidencia que su primera restauración la hizo Bernardo de Legarda. La otra inscripción se encontró en la escultura de San Juan.

Desde febrero próximo y solo por ese mes, se abrirá la posibilidad de visitar estos hallazgos. Según Angélica Arias, directora del IMP, las visitas serán guiadas en grupos de máximo 10 personas. Para esto será necesaria una inscripción en la página web de esa entidad municipal.