La Feria Internacional del Libro de Quito 2019 se pospone para diciembre

A través de un comunicado emitido este jueves 24 de octubre del 2019, Oswaldo Almeida, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, informó a los socios de la institución que el Ministerio de Cultura y Patrimonio confirmó que la Feria Internacional del Libro de Quito no se realizará entre el 13 y 17 de noviembre como estaba planificada debido a la crisis política y social que vivió el país a inicios de octubre.

Almeida también dijo en el comunicado que han recibido la propuesta de que la feria se realice entre el 18 y 22 de diciembre del 2019 porque es el único espacio disponible que tiene el Centro de Convenciones Metropolitano. Esta información será confirmada máximo hasta la próxima semana.



Este Diario se comunicó con María Fernanda Ampuero, gerenta del Plan Nacional del Libro y la Lectura, quien confirmó que definitivamente la cita no será en noviembre.



La escritora María Fernanda Heredia, quien vive hace más de una década en Lima, cuenta que en la última comunicación que recibió hace unos días por parte de la organización de la feria se mencionaba que estaban a la expectativa de lo que ocurriera con la situación social y política del país.



“Yo lo lamento (era la primera vez en más de diez años que me invitaban a la feria de mi ciudad), y confío en que -de plantearse una nueva fecha- mi agenda me lo permita. Ya tengo algunos compromisos adquiridos en Perú y otros países”.

Estaba previsto que la Feria del Libro de Quito se realice entre el 13 y el 17 de noviembre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Por su parte, Carla Badillo Coronado, quien reside en Lisboa, señala que desde hace un mes que no tiene información sobre la feria y que llegó a enviar un par de correos, pero nunca recibió respuesta. “Estamos a puertas de noviembre, esto es parte del respeto que todos y todas merecemos. ¿Cómo es posible que los invitados nos enteremos que ahora la feria será en diciembre así, sin más; por fuentes externas o por la prensa, antes de algún comunicado oficial o de fuente directa?”.



La poeta ecuatoriana explica que ella, además de viajar para cumplir sus actividades como escritora, iba a presentar, junto a su compañero Nuno Afonso, un performance con su proyecto de música experimental ‘Metamorphosis’, en el que explora todas las posibilidades de su voz y su poesía con instrumentos analógicos y electrónicos, con base en la improvisación.



Para Marcelo Recalde, dueño de la librería Conde Mosca, el cambio de fecha de la feria es una falta de respeto hacia los lectores y hacia quienes conforman el circuito comercial del libro. Respecto a la posibilidad de que la feria se celebre en diciembre opina que no ve viable que puedan participar. “En diciembre no vamos a poder abandonar la librería porque es uno de los meses que más movimiento tenemos. Será imposible mantener el local abierto y participar en la feria”, explica.