Café Tacvba modifica La Ingrata con un mensaje de respeto a las mujeres

La banda mexicana Café Tacvba modificó la letra de de La Ingrata, una de sus canciones más populares. La nueva versión del tema sonó en vivo por primera vez el pasado sábado 7 de diciembre de 2019, durante un concierto.

Café Tacvba cumplió 30 años de trayectoria y para festejar ofreció un espectáculo en el Foro Sol ante 60 000 personas, en Ciudad de México. Para interpretar la polémica canción, la artista colombiana Andrea Echeverri de Aterciopelados estuvo en el escenario y ella junto a Rubén Albarrán cantaron La Ingrata con una versión actualizada.



La melodía que en su letra original hablaba de maltratar a una mujer y finalmente acababa en un femicidio fue inspirada en corridos norteños, canciones dedicadas entre carteles de droga, en 1994. En el 2017, Albarrán dijo que La Ingrata no iba a ser cantada por Café Tacvba nunca más porque alienta el femicidio.



Luego de 25 años y a propósito del aniversario de la banda, se compartió una interpretación que pide tolerancia, respeto y hace un llamado para acabar con la muerte de mujeres en México, recoge la cadena CNN en Español.



De esta manera sorprendieron a los asistentes al espectáculo y enviaron un mensaje para detener la violencia en contra de las mujeres. Echeverri compartió en su cuenta de Instagram parte de la nueva letra, esta dice “Ingrato. No me importa si me quieres. Vale madre si me dejas. Vengo a romper tu espada, a mandarte a la chingada. Ingrato. Porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla. Es respeto lo que exijo. Ingrato. Como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava. Que la violencia se desaparezca. La tolerancia sea la bandera”.

En la publicación de Echeverri también aparece Rubén Albarrán usando un traje típico de tehuana originario del Estado de Oaxaca, México. Las imágenes alcanzaron más de 14 000 me gusta.