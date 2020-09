ByteDance planea salida a la bolsa de TikTok para recibir bendición de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La empresa china ByteDance está planeando una salida a bolsa en Estados Unidos de TikTok Global, la nueva compañía que operará la popular aplicación de vídeo cortos, en caso de que su propuesta de alianza con Oracle sea aprobada por Washington, según dijeron el jueves 18 de septiembre de 2020 personas familiarizadas con el asunto.

ByteDance trata de cerrar contrarreloj un acuerdo con la Casa Blanca con el fin de evitar la prohibición de TikTok que el presidente Donald Trump ha amenazado con llevar a cabo la semana que viene.



Trump ordenó a ByteDance el mes pasado que se deshiciera de TikTok alegando preocupación de que los datos personales de hasta 100 millones de estadounidenses que utilizan la aplicación podrían ser pasados al Gobierno del Partido Comunista de China. El miércoles, el mandatario reiteró que se oponía a que ByteDance retuviera la propiedad mayoritaria de TikTok.



La Casa Blanca y ByteDance han acordado una hoja de términos con algunos aspectos de un acuerdo, aunque Trump aún no ha dado su visto bueno, según dijo una de las fuentes. Grandes inversores estadounidenses en ByteDance, Oracle Corp y — posiblemente— Walmart Inc tendrían al menos un 60% de participación del negocio de TikTok en EE.UU., según la fuente.



La nueva empresa, llamada TikTok Global, tendrá una mayoría de directores estadounidenses, un máximo ejecutivo de EEUU y un experto en seguridad en el consejo de administración, añadió la fuente. Oracle ha acordado tener una participación del 20% en la compañía, según la fuente. Si Walmart también negocia con éxito la adquisición de una participación, su CEO, Doug McMillon, obtendría un puesto en el consejo de TikTok Global, según la fuente.



Trump dijo que su administración habló con Walmart y Oracle el jueves, pero "no ha cambiado mucho" en lo que respecta a un acuerdo.



"Supongo que Microsoft sigue involucrada", añadió el mandatario sin dar detalles. Microsoft dijo el domingo que su oferta sobre TikTok fue rechazada. Microsoft no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios del jueves.



"Tomaremos una decisión pronto", dijo Trump.



Una salida a bolsa de TikTok sería una de las mayores del sector tecnológico, dado que la aplicación fue valorada recientemente por los inversores de ByteDance en más de USD 50 000 millones. Esto reduciría aún más la participación de ByteDance en la compañía y calmaría los ánimos de las autoridades norteamericanas, que quieren que se reduzca el control de la empresa china sobre la aplicación de vídeo.



No está claro si Trump firmará el acuerdo. Tampoco quedó claro de inmediato qué activos poseería TikTok Global más allá de los activos de la aplicación en Estados Unidos. ByteDance ha ofrecido crear 25 000 nuevos puestos de trabajo en EE.UU. y poner la sede de TikTok en el país con el fin de ganar la bendición de Trump para un acuerdo, informó Reuters.



El pliego de condiciones otorgará a Oracle el derecho a inspeccionar el código fuente de TikTok e incluye numerosas disposiciones para garantizar la seguridad de los datos y el requisito de que todos los datos de los usuarios estadounidenses permanezcan en norteamerica alojados por Oracle, dijo la fuente.