Bob Saget murió de una hemorragia cerebral, revela su familia

Este miércoles 9 de febrero del 2022 se cumple un mes de la muerte de Bob Saget. El actor, recordado por su papel de Danny Tanner en ‘Full House’ (1987-1995), fue hallado sin vida en un cuarto de un hotel, en Orlando, Estados Unidos.

El último informe forense reveló que Saget murió por una “hemorragia cerebral”. El comediante habría ingresado a su cuarto y “se golpeó con algo en la parte posterior de su cabeza y se fue a dormir sin saber la gravedad de la lesión”, dijo un familiar al medio estadounidense ABC News.

En la autopsia realizada a pocos días de la muerte del también presentador de televisión no se encontraron signos de violencia o drogas. El medio especializado en farándula TMZ recoge que se encontró un “moretón obvio” en la parte posterior de su cabeza.

La productora ejecutiva de Stephanie Ruhle Reports, Lauren Peikoff, señaló que la familia de Bob Saget hizo una declaración sobre la causa de su muerte y tuiteó: “Las autoridades han determinado que Bob falleció por un traumatismo craneal”.

“Pedimos a todos que recuerden el amor y la risa que Bob trajo a este mundo, y las lecciones que nos enseñó a todos: ser amables con todos, hacerles saber a las personas que amas que las amas y enfrentar los momentos difíciles con abrazos y risas.”, compartió Peikoff.

Statement from Bob Saget’s family on his cause of death: “The authorities have determined that Bob passed from head trauma. They have concluded that he accidentally hit the back of his head on something, thought nothing of it and went to sleep. No drugs or alcohol were involved.”