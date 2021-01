El 'Blue Monday' no existe, pero el invierno sí genera tristeza

El tercer lunes de cada enero se lo ha definido como el 'Blue Monday'. Supuestamente, es el día más triste del año, solo que la supuesta explicación científica en la que está basado es irreal.

Este lunes 18 de enero de 2021 es 'Blue Monday', en medio de una crisis global de salud mental a raíz del confinamiento por la pandemia de covid-19. Sin embargo, este día tiene pocas razones científicas para su existencia.



Más que una teoría psiquiátrica, el 'Blue Monday' es una campaña publicitaria, explica el portal Maldita Ciencia, especializado en derribar mitos populares.



Fue una estrategia de la agencia de comunicación Porter Novelli para la compañía de viajes Sky Travel en 2005. En esta, buscaban que la gente aliviara ese supuesto día más triste del año comprando viajes en línea.



El 'Blue Monday' está basado en una fórmula matemática que no tiene sustento y, además, el estudio que se divulgó para sostener las afirmaciones también es falso.



Esta es la fórmula: [W + (Dd)] xTQ / MxNA]



Pero, al examinarla detenidamente, se puede identificar que las variables son subjetivas. W es clima (weather, en inglés). D es deuda y d es el salario mensual. T es el tiempo que ha pasado desde la Navidad y Q, el tiempo en que la persona renunció a su propósito de Año Nuevo. Y, bueno, sabemos que ninguna de estas variantes tiene una característica objetiva.



La fórmula fue propuesta por el psicólogo británico Cliff Arnall para esta campaña publicitaria. "No tenía idea de que ganaría la popularidad que tiene (...) Supongo que mucha gente lo reconoce por sí mismo", dijo el psicólogo en declaraciones a CNN.



"No me arrepiento en absoluto", dijo Arnall a la cadena estadounidense. Según él, en varias ocasiones a utilizado a los medios de comunicación para generar consciencia sobre salud mental entre la población. "Mi problema con la psicología académica y las publicaciones revisadas por pares… realmente no hacen mucha diferencia para las personas normales", se justificó.



La depresión no es tristeza de un día. Entre sus características se encuentra la constancia de ese sentimiento, por semanas meses o inclusive años.



Lo que sí existe, sobre todo en época invernal (la cual atraviesa el hemisferio norte del planeta en este momento), es la tristeza estacional. Su nombre científico es trastorno afectivo estacional. Y es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones climáticas. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios del invierno y desaparece durante la primavera y el verano.