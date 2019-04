Artistas mexicanos retiran mención juzgada 'antipolicía' en Francia

LEA TAMBIÉN

Artistas mexicanos que pintaron un fresco con referencias al narcotráfico y la corrupción en el marco de un festival en Lille (norte de Francia) debieron retirar un acrónimo en inglés sobre la policía, luego de la protesta del sindicato de esa fuerza de seguridad.

Los artistas pintaron el acrónimo 'Acab' (All cops are bastard -todos los policías son unos bastardos-, en uno de los tatuajes de tres mujeres representadas en un muro, en el marco del festival Eldorado, que se inaugura en Lille el sábado 27 de abril del 2019.



Según fuentes coincidentes, policías descubrieron el acrónimo durante una patrullaje en la ciudad y lo comunicaron al sindicato, que dijo haberse dirigido al prefecto de la región y a la alcaldesa de la ciudad, Martine Aubry.



“Es inaceptable. Es atizar el odio contra la policía”, indicó Bruno Noel, secretario regional del sindicato Alliance.



“Acab es utilizado por grupúsculos extremistas como los black blocs. Hoy en día no necesitamos eso. Todos los fines de semana vemos la violencia contra la policía”, agregó.



Los artistas mexicanos del colectivo Tlacolulokos retiraron ellos mismos el viernes 26 de abril del 2019 por la mañana la inscripción cuando “ tomaron conciencia del impacto que podría tener ” en Francia, según Oivier Sergent, director del centro cultural que los alberga.



“Lo que es importante es recontextualizar. Son referencias a su cultura, sus condiciones. No hay que traducir todo bajo el prisma francés”, declaró Sergent.



Uno de los artistas es oriundo de Oaxaca, “una región donde hay violencia de los gangs y una colusión entre la policía y las mafias” , agregó.



Lille lanza el sábado una nueva temporada cultural interrogándose sobre el tema de Eldorado, concentrado en México, con una serie de exposiciones, bailes, conciertos y desfile a lo largo del año.



El museo de Historia Natural albergará una muestra de la colección de arte popular de México, vinculado con la biodiversidad. Otros eventos se centrarán en la búsqueda de un Eldorado por los emigrantes mexicanos que intentan llegar a Estados Unidos.



La principal actividad será un desfile mexicano, que se llevará a cabo el 4 de mayo en las calles de Lille, con carrozas, danzas y música inspiradas en la fiesta de los muertos.



“Hay una dimensión política, con Eldorado y la búsqueda del oro de los conquistadores en México, y la reflexión sobre nuestro Eldorado hoy en día: ¿es que estamos más bien en un Eldorado individual con una búsqueda desenfrenada de riquezas o en Eldorado más colectivo?”, se preguntó Marion Gautier, adjunta de la alcaldía de Lille a cargo de Cultura, antes de una visita de la prensa este viernes.