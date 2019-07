El arte de la ecuatoriana Carla Torres da vida a las calles de Nueva York

LEA TAMBIÉN

La obra de arte a gran escala de la artista ecuatoriana Carla Torres llena de color la ciudad de Nueva York. La artista ha pintado dos murales de piso en las calles. La primera pieza está ubicada en el barrio Bronx y la segunda en Broadway, según registró la propia Torres en su sitio web oficial.

The world is our Oyster (El mundo es nuestra ostra) es el nombre de la obra de la artista que decora las calles de Bronx. Mide 696 metros cuadrados y su realización tomó un total de 12 días. La pieza se encuentra ubicada exactamente en la 500 Thieriot Ave y fue realizada en el marco del DOT Urban Art Program.



Un video de poco más de dos minutos de duración difundido en YouTube por la artista el pasado 12 de julio del 2019 deja ver más detalles sobre el proceso para pintar esta pieza sobre la calzada ubicada frente a la escuela pública 69.

Video: YouTube, cuenta: Carla Torres Garces



En su sitio web, Torres explica que el diseño de The world is our Oyster se inspiró precisamente en la misión de este centro de educación al que ve como "un mural de cuentos donde los personajes dejan la escuela listos para descubrir el mundo sin miedo de ser quienes son, preparados para vivir las aventuras y enfrentarse a los retos que puedan encontrarse en el camino".



Torres continúa describiendo la obra sosteniendo que su fin es "inspirar al público a profundizar en la historia y a hacerse preguntas como: 'Qué hace un elefante allí?' o '¿Qué pasaría si se encuentran con los piratas del otro lado?'. Finalmente, dice que "el mural también está destinado a despertar la imaginación y animar a los estudiantes" que a diario pasan por allí.

Torres también compartió imágenes de The world is our Oyster en su cuenta de Instagram, donde ha recibido solo comentarios positivos. "Es hermoso e inspirador", escribe una usuaria, "esto es maravilloso", dice otra.



El segundo mural de piso a gran escala de la artista que da vida a las calles neoyorquinas está en la Broadway y 38 y lleva por título El estanque de las ninfas. En su sitio web, Torres explica que esta pieza fue encargada por el Garment District Alliance "para ser la pieza central de The Urban Garden, una instalación de arte temporal que convierte a Broadway entre las calles 37 y 38 en un oasis para los meses de julio y agosto del 2019".



Torres necesitó de siete días para finalizar el mural "y muchos tarros de pintura". Otra publicación en el sitio web deja ver algunas imágenes del proceso de realización de la obra y algunos de sus detalles.

En las dos obras, Torres trabajó en colaboración con la ilustradora y artista Ana Milena Torres y en El estanque de las ninfas también colaboraron Ana Ruiz, Mauricio Morales y Pablo Alfaro, explica la artista en una publicación en Instagram en la que agradeció a todos los creativos por su "amor y ayuda desinteresada".



La cuenta de Instagram del Garment District de Nueva York compartió una fotografía que permite apreciar una vista aérea de la creación de Torres,

Carla Torres, de acuerdo con la información de su sitio, nació y creció en la ciudad de Quito y se mudó a Nueva York en el año 2006 "buscando expandir su mente, su alma y su visión como artista". Desde ese año, su trabajo se ha exhibido en galerías locales e internacionales. Además se ha hecho acreedora de varios galardones.



En el país su obra se exhibió en el año 2016 en el marco de una exposición grupal que tuvo lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes, en los años 2013 y 2012 también fue parte de muestras grupales en el Centro de Arte Contemporáneo y en el Centro Cultural Metropolitano de Quito.