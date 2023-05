Arnold Schwarzenegger confirmó que no volverá a interpretar a Terminator

El robot cubierto con piel humana se convirtió en un ícono del cine de acción. Foto: Internet

Redacción Guayaquil

Terminator dio su último adiós. Es el "hasta la vista, baby" definitivo y ya "no volverá". El actor Arnold Schwarzenegger señaló que ya terminó con su emblemático papel de robot asesino (en la primera película de 1984) que en las posteriores entregas se convirtió en el defensor de la humanidad, creando una reconocida franquicia.

El anuncio lo efectuó en una entrevista con The Hollywood Reporter publicada el 16 de mayo de 2023. En un análisis de su vida y su carrera, el actor austríaco estadounidense de 75 años de edad aseguró que recibió el mensaje "alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de The Terminator . A alguien se le tiene que ocurrir una gran idea".

"La franquicia no está acabada Yo he terminado", dijo el también exgobernador de California, quien reconoce las falencias que tuvieron las dos últimas películas de la franquicia: 'Terminator Genisys' y 'Terminator: Dark fate'.

"Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, por lo que siempre lo miré con mucho cariño", afirmó el actor. "Las tres primeras películas fueron geniales. En la cuarta ('Salvación') Yo no estaba porque era gobernador. Luego, la cinco ('Genisys') y seis ('Dark Fate') no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas".

'The Terminator' salió en 1984 y presentó al robot T-800, que se convirtió en un ícono del cine de acción y fantástico. Schwarzenegger siguió con la franquicia, de la cual se ausentó solo para 'Terminator Salvation'. Luego de la primera y segunda parte, que son consideradas entre las mejores películas de la historia, la franquicia empezó a decaer.

Sus dos últimos filmes, 'Genisys' y 'Dark Fate', tuvieron críticas mixtas y no fueron el éxito en taquilla que se esperaba. En especial 'Dark Fate', que recuperó al emblemático personaje de Sarah Connor (Linda Hamilton).

Visita nuestros portales: