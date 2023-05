Johnny Depp regresó al Festival de Cannes y lloró en pleno escenario

Johnny Deep en el Festival de Cannes. Foto: Instagram Festival de Cannes

Carolina Vasco (I)

Johnny Deep inauguró la gala con su nueva cinta 'Jeanne du Barry', en la cual interpreta al rey Luis XV de Francia. El actor recibió varios aplausos.

Su carrera actoral se vio afectada en 2018 cuando su expareja Amber Heard publicó un artículo donde culpó el actor de violencia doméstica.

Cuatro años sin proyectos

Fue a partir de ese hecho que Hollywood le dio la espalda a Depp. El portal infobae.com señala que lo retiraron de proyectos en los que su presencia era clave de éxito de cintas como 'Piratas del Caribe' y 'Animales fantásticos y donde encontrarlos'.

Tras un largo proceso de juicio y tras cuatro años fuera del cine, el también productor hizo su regreso triunfal en el Festival de Cannes con la proyección de la cinta 'Jeanne du Barry' que protagoniza junto a la también directora del filme Maïwenn Le Besco.

El llanto de Deep

La película 'Jeanne du Barry' abrió las actividades del festival el martes 16 de mayo de 2023. Fue justamente en ese espacio que los invitados a Cannes le brindaron aplausos de pie de alrededor de siete minutos. Fue debido a este acto que Johnny Depp lloró frente al público.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en Cannes ya que Depp no estuvo libre de controversia. Muchos seguidores de Amber Heard realizaron una campaña en redes para que Deep no pisara el festival. Una periodista Eve Barlow compartió imágenes en sus historias de Instagram con “Si tu apoyas a Cannes, apoyas a los depredadores”.

