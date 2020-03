La Bienal de Arquitectura de Venecia se aplaza a agosto por el covid-19

LEA TAMBIÉN

La XVII Bienal de Arquitectura de Venecia retrasa su inicio hasta el 29 de agosto y durará solo tres meses, en lugar del periodo inicial que abarcaba desde el 23 de mayo hasta el 29 de noviembre, tras la modificación anunciada ese miércoles 4 de marzo del 2020 para luchar contra la propagación del covid-19.

El cambio de fechas responde a las "medidas de precaución en materia de movilidad" tomadas por distintos países para evitar el contagio del covid-19, lo que dificulta la asistencia de los arquitectos e instituciones a un evento que cuenta con participantes de 60 países, informó la Bienal en un comunicado.



De esta manera la bienal pasa de durar seis meses a tres, y su inicio prácticamente coincidirá con el Festival de cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre.



Esto permitirá que Venecia tenga al mismo tiempo "dos eventos históricos" y "un momento de gran interés cultural", afirma la organización en su comunicado.



Según la nota, las restricciones a los vuelos a los países con más casos de coronavirus podrían provocar un "efecto dominó" en el movimiento de personas y esto "pondría en riesgo la calidad" del evento multitudinario, con 114 participantes.



Precisamente, Venecia ha sido una de las ciudades de Italia que más han sufrido la caída del turismo por el coronavirus en Italia, y la ciudad tuvo que cancelar los últimos días de su famoso carnaval por causa de este virus.



La Bienal, que tendrá 63 pabellones nacionales entre los históricos Jardines y el Arsenale, lleva este año el título de How will we live together? (Cómo viviremos juntos?), y está comisariada por el arquitecto libanés Hashim Sarkis.