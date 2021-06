La actriz estadounidense Bo Derek es nombrada embajadora turística de Ecuador

La actriz estadounidense Bo Derek fue nombrada embajadora turística de Ecuador en reconocimiento a su contribución por dar a conocer los atractivos del país a escala internacional, informó este lunes 14 de junio del 2201 el Ministerio de Turismo.

La designación fue entregada por el ministro de Turismo, Niels Olsen, según un comunicado.

Derek, quien saltó a la fama en 1979 con el filme ’10’ (’10, la mujer perfecta’) y por el cual fue nominada a los Globos de Oro, mantuvo una reunión con el ministro en Guayaquil.

Durante la cita también estuvo presente la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki.

La actriz, que pertenece a la Fundación para la Conservación de las Galápagos, es reconocida por apoyar diversas campañas medioambientales en las islas y, por ello, el documento entregado resalta “la invaluable contribución que ha realizado al turismo y la promoción del Ecuador en la comunidad internacional”.

La designación como embajadora turística se otorgó en el marco del mes de la reactivación de Galápagos y fue una oportunidad para dar a conocer la campaña de promoción Breathe Again (Vuelve a respirar), que invita a los turistas a visitar las islas Galápagos, un destino abierto, lleno de naturaleza y con sostenibilidad.

Galapagos awaits for you to feel, explore, preserve and enjoy with freedom. It's time to breathe again! Visit Galapagos. #BreatheAgain #BeWellinEcuador pic.twitter.com/c66kFeeKeI