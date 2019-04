Argentino adoptó un perro con cáncer para darle un hogar en sus últimos días

LEA TAMBIÉN

Coco, un perro con cáncer, necesitaba una familia. Los médicos dijeron que le quedaban solo 40 días de vida. Luciano Karosas se enteró de esto por medio de Twitter y decidió darle un hogar al can. Lo hizo consciente de que no viviría mucho y con el único fin de darle amor en sus últimos días. "Con tumores, con metástasis, con lo que quieras. El amor y la alegría de este perro te contagia y emociona", relató en su cuenta de Instagram el pasado 2 de abril del 2019.

El cáncer de Coco hizo metástasis en su cabeza. Antes de llegar a los brazos de Karosas, de 21 años, pasó por otras cuatro familias que lo devolvieron. En diálogo con el medio argentino Clarín, el joven contó que le costó adaptarse "a la idea del poco tiempo que vamos a pasar juntos. Lo llevé a un veterinario que trabaja con células madre para ver qué podíamos hacer, buscando un mínimo de esperanza y me dijo que no existe tratamiento que logre extender ese tiempo. Salí con un pedazo de corazón en la mano".



Por ello, Karosas se propuso el objetivo de mimar al perro todo lo que pueda. "Todo lo que quiero es tratar de darle algo de amor antes de que se vaya", asegura. Coco lleva viviendo más de dos semanas con él y, según el medio argentino "juega como cualquier otro perro y lo ven más feliz que nunca".



El aceite de cannabis es parte del tratamiento que recibe Coco y que, según el medio, lo ha ayudado. Ver la recuperación de su mascota le dio a Luciano una nueva esperanza. "Me encanta verlo así. Ojalá que no sean 40 días. Veo cómo se recupera y creo que hay Coco para rato", concluye.



Por medio de su cuenta de Instagram, el joven comparte momentos de su vida junto a la mascota, a la que decidió llamar Thanos. Sus publicaciones están llenas de comentarios positivos. "Eres increíble, cuanto amor da. Él sabe que le estás cuidado muchísimo" comentó el 2 de abril un usuario en un video en el que el can llena de 'besos' a su rescatista

Otra imagen muestra a Thanos y a Karosas sonrientes. "Perdón pero amo esta foto y soy un padre baboso", escribió en el texto que acompaña la imagen. 637 'me gusta' tiene esta publicación en Instagram. Una usuaria escribió que se siente "afortunada de tenerte en este mundo, queremos gente como tú, eres nuestro campeón".

Una tercera imagen difundida por el joven deja ver el alcance de la enfermedad del can. En ella, Karosas y Thanos aparecen recostados juntos y miran a la cámara. "Amamos los domingos de flojera", dice la descripción de esta fotografía que está llena de comentarios como: "Eres un ejemplo" o "bendito seas amigo". Un usuario le agradece a Karosas por no haber abandonado a Thanos "cuando todo el mundo lo hizo. Eres un gran ejemplo"