Adolescente fue llevado de urgencia al hospital luego de que una pitón mordió sus genitales

Un adolescente de 18 años tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital luego de que una serpiente de más de un metro de largo mordiera sus genitales mientras él estaba en el baño. Los hechos, según informan medios internacionales, ocurrieron el pasado 8 de septiembre del 2020 en Tailandia.

De acuerdo con el medio británico The Sun, Siraphop Masukarat estaba en el baño cuando sintió un fuerte dolor en sus genitales. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Nonthaburi, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Bangkok.



El joven se percató que el dolor lo causó una serpiente pitón cuya boca se encontraba en la punta de su genital. Entonces gritó por el medio y salió corriendo del baño dejando varias manchas de sangre en su vivienda.

La serpiente se encontraba en el inodoro de la vivienda del joven. Foto: captura.



Fue trasladado de urgencia a un hospital para que especialistas puedan tratar sus heridas. The Sun afirma que el joven recibió tres puntos y se le realizó un lavado con antibióticos para matar cualquier bacteria que pudiera haber estado presente en los colmillos de la pitón.



"Fue una serpiente pequeña, pero su mordida era muy fuerte", aseguró el joven citado por varios medios.



Especialistas en manejo de fauna silvestre fueron contactadas y arribaron a la vivienda familiar para buscar al reptil que, según informes, aún se encontraba en el inodoro. La serpiente fue capturada y posteriormente liberada.

La madre del adolescente dijo que el suceso la dejó el 'shock' y aseguró no saber cómo la serpiente se metió en la casa. No obstante, dijo sentirse aliviada de que la pitón que atacó a su hijo no era venenosa.