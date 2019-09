Adolescente tiene los pulmones de un fumador de 70 a causa del 'vapeo'

LEA TAMBIÉN

A sus 19 años, el adolescente Anthony Mayo lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos en Pennsylvania. Llegó al hospital con un severo daño en sus pulmones como consecuencia de su adicción al cigarrillo electrónico el pasado 15 de septiembre del 2019.

Según informa la revista estadounidense People, los doctores determinaron que los pulmones de Mayo están tan dañados que parecen los de un fumador de cigarrillo de 70 años. Los órganos estaban congestionados casi en su totalidad por los aceites que contienen los cigarrillos electrónicos que estaban solidificados.



Los médicos advirtieron a los padres que no es seguro que el joven se recupere por completo. Por ello, su madre inició en redes sociales una campaña con la que busca crear conciencia sobre los peligros del 'vapeo'. Su fin es que los padres eviten que sus hijos utilicen cigarrillos electrónicos.



"Así se ve el 'vapeo' cuando tu hijo de 19 años relativamente sano es admitido en la unidad de cuidados intensivos. El pulmón izquierdo está congestionado en un 80% y el derecho en un 52%", contó la mujer en una publicación de Facebook que suma más de 500 compartidos en la red social.

Según la madre, si la condición del pulmón derecho de su hijo empeora, no podrá respirar. Los médicos compararon la congestión del pulmón de Mayo con grasa de tocino.



Mayo utilizó el cigarrillo electrónico por dos años y no es la primera vez que el producto le causa problemas, pues de acuerdo con el tabloide británico Daily Mail visitó el hospital tiempo atrás tras presentar dificultades para respirar y sentirse enfermo. Fue diagnosticado con bronquitis.



Días después ingresó nuevamente al centro porque su condición no mejoraba. Entonces los médicos le dijeron que la salud de sus pulmones se había deteriorado drásticamente, por lo que fue admitido en una unidad de cuidados intensivos. Según la madre, los médicos le aseguraron que habían visto cuerpos sin vida con mayores niveles de oxígeno que su hijo.



El uso de los cigarrillos electrónicos ha encendido las alertas de Estados Unidos y otros países, que han intentado regular su uso. El pasado 15 de septiembre, el día que Mayo fue admitido en el hospital, Nueva York prohibió la venta de los cigarrillos electrónicos saborizados.



El 18 de septiembre, el gobierno de India anunció su decisión de prohibir los cigarrillos electrónicos por su uso creciente entre los jóvenes.



En agosto, un informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) por sus siglas en inglés, alertó sobre una extraña enfermedad pulmonar grave vinculada a los cigarrillos electrónicos.