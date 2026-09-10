La actriz Gwyneth Paltrow aclara la historia detrás de su polémica vela con ‘olor a vagina’

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La actriz Gwyneth Paltrow volvió a hablar sobre uno de los productos más polémicos de su marca Goop: la vela ‘Esto huele a mi vagina’.

Y aunque el nombre parece salido de una estrategia de marketing, Paltrow aseguró que todo comenzó como una broma.

Durante su participación en el pódcast Friends Keep Secrets, la actriz de ‘Iron Man’ contó cómo surgió la idea.

Todo empezó con un comentario

Gwyneth Paltrow cuenta cómo surgió su polémica vela con ‘olor a vagina’.

Paltrow estaba probando diferentes esencias junto al perfumista Douglas Little.

Mientras evaluaban los ingredientes, hizo un comentario espontáneo relacionado con su “sentido del humor muy corporal”.

La frase llamó la atención del perfumista, quien decidió tomarla en serio.

Así nació la vela que Goop puso a la venta en 2020 por 75 dólares.

Eso sí, Paltrow hizo una aclaración: “Definitivamente no olía a mi vagina”.

La vela se convirtió en un fenómeno

El producto se agotó rápidamente y su nombre generó todo tipo de reacciones.

Pero la polémica también ayudó a convertir la vela en uno de los productos más conocidos de Goop.

Paltrow defendió el nombre porque, según explicó, buscaba cuestionar la vergüenza que existe alrededor de la sexualidad femenina.

Y hablando de sexualidad: ¿qué puede hacer que se apague la chispa? Conoce el enemigo que podría estar afectando tus ganas de ‘hacer el delicioso’ en esta publicación.

Después llegaron otros productos con nombres igual de provocadores, como ‘Esto huele a mi orgasmo’ y ‘Esto huele a mi acuerdo prenupcial’.

¿Por qué dejaron de venderla?

Gwyneth Paltrow habla sobre el origen de su polémica ‘vela vaginal’.

Tres años después, Goop decidió retirar la vela.

Paltrow explicó que la controversia “distraía a la gente de lo que estában haciendo”.

Sin embargo, durante la entrevista dejó abierta la posibilidad de que el producto regrese.

Y, por ahora, las unidades que quedan pueden alcanzar 600 dólares en el mercado de reventa.

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