El protagonista de ‘Malcolm’ se despide de la actriz Hayden Panettiere con un emotivo mensaje

El protagonista de ‘Malcolm el de en medio’, Frankie Muniz, dedicó un emotivo mensaje a su excompañera de elenco en Instagram.

El protagonista de la serie ‘Malcolm el de en medio’, Frankie Muniz, rindió tributo a Hayden Panettiere tras confirmarse su fallecimiento a los 36 años.

A través de sus redes sociales, compartió una fotografía junto a la artista para expresar su dolor y rememorar la etapa en la que trabajaron juntos.

El emotivo mensaje de despedida

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un mensaje para dedicarle un último adiós a la artista:

“Muy triste saber lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla a su lado. Tengo muchísimas historias y recuerdos maravillosos con ella. Espero que descanse en paz”.

Hayden Panettiere es despedida por Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’, con emotivo mensaje tras su muerte.

El vínculo de Frankie Muniz y Hayden Panettiere en pantalla

Antes de convertirse en una estrella con la serie ‘Heroes’, la actriz interpretó a Jessica en ‘Malcolm el de en medio’, participando en cuatro episodios entre 2003 y 2005.

Su personaje, una vecina astuta, manipuladora y sarcástica, se caracterizó por su dinámica con Malcolm y Reese.

Con apenas 14 a 16 años durante sus intervenciones, Panettiere aportó un estilo cómico y descarado que Frankie Muniz y sus seguidores recordaron como una de las etapas más destacadas de su trayectoria juvenil.

Hayden Panettiere interpretó a Jessica en ‘Malcolm el de en medio’.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Tras conocerse la noticia de su muerte el pasado 16 de agosto de 2026, el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur, confirmó haber recibido una llamada al 911 realizada por un conocido de la actriz.

Aunque trascendieron audios que mencionaban términos como sobredosis y paro cardíaco, las autoridades locales precisaron que están a la espera de los resultados oficiales de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento, descartando preliminarmente cualquier indicio de delito.

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