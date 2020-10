Dos accesorios quedan fuera de la caja en el nuevo iPhone 12 

LEA TAMBIÉN

Una de las novedades del nuevo iPhone 12, que fue presentado el 13 de octubre del 2020, y que contará con tecnología 5G, fue que no vendrán con audífonos ni cargador.

Apple anunció que la caja del iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 pro y iPhone 12 Pro Max serán más pequeñas debido a que no se enviará con cargador ni audífonos a ninguna parte del mundo.



La empresa tecnológica también dejó de incluir el cargador y audífonos en los iPhone 11, iPhone XR y iPhone SE 2020.



"Como parte de nuestros esfuerzos por reducir el impacto ambiental, el iPhone 11/XR/SE ya no incluye adaptador de corriente ni EarPods. Puedes usar el adaptador de corriente Apple y los audífonos que ya tengas o comprarlos por separado", dice en su página oficial.



Según la empresa de la manzana, la decisión se tomó por sus compromisos con el medio ambiente, por lo que la no fabricación extra de estos accesorios, además de la reducción del tamaño en los envíos, hará que se ahorren 2 millones de toneladas métricas de carbono al año.



Lisa Jackson, vicepresidenta de Apple, dijo que ya hay más de 2 mil millones de adaptadores de corriente en el mundo, por lo que seguir incluyéndolos en la caja del iPhone es un desperdicio. La compañía también señaló que cada vez más clientes están cambiando a métodos de carga inalámbrica.



La caja del iPhone 12 incluirá el cable de carga USB-C a Lightning, pero los auriculares EarPod y el adaptador de corriente no, estos accesorios se venderán por separado.



La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la marca y las redes sociales se llenaron de comentarios y memes.

El iPhone 12 vendrá sin cargador y sin EarPods, pero puedes usar los que ya tenías.

Apple: el iPhone 12 no incluye cargador para que reutilices el tuyo y cuides el medio ambiente. 🌿🌲🌳



El iPhone 12 contará con tecnología 5G



Uno de los avances del nuevo iPhone es que contará con tecnología 5G, lo que le permite tener una mejor conexión a Internet y transferencia de datos.



La definición de la pantalla será superior en relación a sus antecesores. Además, será más resistente ya que está elaborado con ‘ceramic shield’ un material más fuerte que el vidrio.

El nuevo iPhone 12 tendrá tecnología 5G. Foto: EFE / Apple

Por otra parte, el iPhone 12 contará con un procesador A14 Bionic, uno de los más fuertes en el mercado. Es así que el celular tendrá el procesador gráfico más rápido dentro de los 'smarthphones', el cual funcionará con la velocidad de una laptop o una consola de videojuegos.



El precio de este celular en Estados Unidos será de USD 799 y estarán disponibles desde este viernes 16 de octubre del 2020.



La compañía también introdujo una versión 'Mini', que tiene las mismas características pero una pantalla más pequeña de 5,4 pulgadas y se venderá por USD 699, así como una versión 'Pro' con tres cámaras a partir de USD 999 y una ?Pro Max' a partir de USD 1 099 y hasta USD 1 399.