‘Cien años de soledad 2’ y otras series de Netflix que se estrenan en agosto de 2026

La plataforma de streaming Netflix confirmó el catálogo de estrenos que incorporará durante agosto de 2026.

Entre las novedades destacan el regreso de series esperadas, nuevas películas originales, documentales basados en hechos reales y eventos deportivos en vivo.

La actualización del servicio comenzará el 1 de agosto y se extenderá durante todo el mes con títulos para distintos públicos.

¿Cuáles son las series principales que llegan a Netflix?

Uno de los lanzamientos más esperados será la segunda parte de ‘Cien años de soledad‘, que se estrenará el 5 de agosto para continuar la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

Al día siguiente, el 6 de agosto, llegará la tercera temporada de ‘Mi vida con los chicos Walter’, mientras que el 14 de agosto debutará ‘Moria’, una serie biográfica inspirada en la vida de la presentadora argentina Moria Casán y protagonizada por Sofía Gala, Griselda Siciliani (protagonista de ‘Envidiosa’) y Cecilia Roth.

El 20 de agosto, Netflix estrenará la quinta y última temporada de ‘Outer Banks’, una de las series juveniles más populares de la plataforma.

¿Qué películas originales llegarán al catálogo?

En el apartado cinematográfico, el estreno más esperado será ‘La última casa’, un thriller de ciencia ficción que llegará el 7 de agosto.

La historia sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propia vivienda por una fuerza desconocida.

El 8 de agosto se incorporará la película animada ‘La heroína del moño’.

Posteriormente, el 14 de agosto, Netflix sumará las cintas ‘No se desea buena suerte’ y ‘Mi mejor amigo, su novia y yo’.

Para cerrar el mes, el 28 de agosto llegarán los thrillers ‘Susurran tu nombre’ y ‘Una mujer sin pasado’.

Documentales basados en hechos reales

La oferta documental también crecerá durante agosto.

El 5 de agosto se estrenará ‘Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida’, una investigación sobre la industria de los alimentos.

El 11 de agosto llegará ‘Mourinho’, un especial que repasa la trayectoria del reconocido entrenador portugués José Mourinho.

Dos días después, el 13 de agosto, se estrenará ‘Un hijo propio’, mientras que el 19 de agosto debutará ‘Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing’, un documental que aborda las denuncias y controversias que han rodeado a la compañía aeronáutica.

Eventos en vivo y contenido para toda la familia

Netflix también reforzará su programación en vivo durante agosto.

Desde el 1 de agosto, la plataforma transmitirá ‘WWE SummerSlam 2026’, mientras que el 13 de agosto ofrecerá el partido de béisbol ‘MLB Field of Dreams’.

En el catálogo infantil, el 10 de agosto llegará la tercera temporada de ‘Dr. Seuss: Pez Rojo, Pez Azul’, ampliando la oferta para los más pequeños del hogar.

Con estos lanzamientos, Netflix apuesta por un mes repleto de estrenos que combinan ficción, documentales, deporte y entretenimiento familiar para sus suscriptores.