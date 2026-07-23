Tráiler de la T2 de ‘Cien años de soledad’ en Netflix anticipa tragedia en Macondo

Durante décadas, Macondo fue un lugar suspendido en el tiempo. Un pueblo donde lo imposible convivía con lo cotidiano y donde las generaciones parecían condenadas a repetir la misma historia.

Pero eso está a punto de cambiar.

Netflix presentó el nuevo tráiler de la segunda parte de ‘Cien años de soledad‘. En apenas dos minutos y cuatro segundos, el avance deja una advertencia: el progreso ha llegado a Macondo, aunque no de la forma que sus habitantes imaginaban.

El principio del fin de Macondo

Las primeras imágenes no muestran guerras ni tragedias. El tráiler inicia con un atardecer abrasador y varios mapas dibujados a mano sobre un escritorio.

Algo está cambiando.

Pocos segundos después, una bombilla eléctrica rompe la oscuridad de la noche. La multitud celebra mientras el ferrocarril llega al pueblo adornado con flores y promesas de prosperidad.

Macondo abre sus puertas al mundo.

El carnaval, la música y las nuevas generaciones de los Buendía parecen anunciar una época de abundancia. Sin embargo, las imágenes comienzan a volverse inquietantes.

La advertencia que cambia el tráiler

“A ti todo lo que está pasando en Macondo te parece muy bueno porque eres un ignorante”, dice la voz de un anciano mientras las escenas festivas continúan desfilando en pantalla.

La frase cambia por completo el significado del avance.

Lo que parecía progreso comienza a mostrar su otro rostro.

Sangre, huelgas y decadencia

Entonces aparecen los carteles que exigen “Trabajo digno”. Los enfrentamientos se multiplican. Hombres armados irrumpen en reuniones mientras el ejército vigila cada movimiento.

La tragedia finalmente alcanza a Macondo.

El tráiler anticipa masacres, inundaciones y la inevitable decadencia de la familia Buendía. La lluvia cae sobre el pueblo hasta cubrir sus casas e incluso la iglesia, mientras los cadáveres permanecen tendidos sobre el suelo.

El universo construido durante generaciones comienza a derrumbarse.

Las últimas imágenes muestran los pergaminos de Melquíades reposando sobre una mesa mientras el polvo invade la habitación.

Más que una continuación, esta segunda parte parece hablar sobre la memoria, la soledad y un destino que, quizá, nunca pudo evitarse.

¿Cuándo se estrena la T2 de ‘Cien años de soledad’?

La segunda y última parte de la serie ‘Cien años de soledad’ se estrena en la plataforma Netflix el 5 de agosto, con el lanzamiento de sus primeros 7 episodios.

El episodio final y especial que cerrará la adaptación se publicará el 26 de agosto. La primera parte ya se encuentra disponible.

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