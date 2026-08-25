YouTube Shorts se apodera del descubrimiento de contenido en 2026: más vistas, pero menos atención

Un estudio de Metricool revela que las visualizaciones crecen mientras disminuye el tiempo de permanencia frente a los videos.

La distribución masiva de contenidos digitales en Youtube no garantiza un mayor tiempo de permanencia por parte de la audiencia.

Las visualizaciones en videos largos aumentaron un 76 % y en Shorts un 127 %, sin embargo, la duración media cayó un 37 % en formato largo y un 67 % en formato corto, alcanzando apenas 16 segundos por Short.

El papel del algoritmo y los formatos

YouTube Shorts dispara las visualizaciones en 2026 mientras cae el tiempo de atención.

De acuerdo con el medio Anda, el informe detalla el comportamiento del público según la vía de descubrimiento y la frecuencia de publicación:

Dominio orgánico: El 61 % de las vistas orgánicas proviene del feed de Shorts, superando a las búsquedas (9 %) y a los suscriptores (11 %).

El 61 % de las vistas orgánicas proviene del feed de Shorts, superando a las búsquedas (9 %) y a los suscriptores (11 %). Conexión entre formatos: Los canales que publican unos cinco Shorts a la semana logran un 46 % más de visualizaciones en sus videos largos.

Los canales que publican unos cinco Shorts a la semana logran un 46 % más de visualizaciones en sus videos largos. Frecuencia óptima: El rango de dos a cuatro publicaciones semanales en video largo ofreció el mejor rendimiento por pieza.

Pero este no es el único cambio que está transformando la plataforma. También YouTube endurecerá los requisitos para acceder a la monetización en 2027

Caída en monetización y reto de retención

La reducción en la duración del consumo impactó directamente en el aspecto económico del ecosistema. Según Metricool, las impresiones publicitarias bajaron un 51 % y los ingresos estimados por anuncios cayeron un 55 %.

Lo que demuestra que un alto volumen de vistas breves genera menos valor publicitario que una audiencia reducida pero fidelizada.

YouTube también tomó medidas contra canales de ASMR. Esto fue lo que provocó la eliminación de algunos de ellos. De esa forma la plataforma de videos favorita de Internet está controlando el contenido que presenta. Puede seguir el canal de YouTube de EL COMERCIO aquí.

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