YouTube eliminó canales de ASMR por supuestos vínculos con contenido íntimo

La firme postura de la plataforma YouTube vuelve a encender la polémica en torno a este popular fenómeno auditivo.

La plataforma de videos eliminó a finales de julio de 2026 múltiples canales dedicados al ASMR tras considerar que infringían sus políticas sobre contenido sexual.

La decisión tomó por sorpresa a numerosos creadores, quienes aseguran haber perdido años de trabajo sin recibir advertencias previas ni avisos de infracción.

Canales afectados en YouTube

Según el portal 404 Media, entre las plataformas afectadas se encuentran ItsBunniiASMR, Slight Sounds, Nananightray, Roseasmr, Simoneasmr y Janina Wilhelmsen.

Pese a que las notificaciones iniciales citaban faltas dentro de la plataforma, un vocero de YouTube aclaró que el motivo real fue el redireccionamiento a sitios de terceros: “Cancelamos estos canales por vincular a contenido que viola nuestra política de desnudez y contenido sexual”.

YouTube suspende canales de ASMR por presunto contenido sexual.

Reacciones de los creadores afectados

De acuerdo con Caretas, Slight Sounds lamentó la pérdida de casi una década de trabajo, recordando que el ASMR no es contenido sexual.

Por su parte, Its_Bunnii cuestionó los criterios utilizados por la plataforma y preguntó si videos como lecturas de cuentos o sesiones de ASMR con los ojos cerrados podían considerarse contenido sexual.

YouTube no detalló qué perfiles específicos violaron la norma contra enlaces externos prohibidos.

Sin posibilidad de réplica, la plataforma rechazó todas las apelaciones y descartó devolver los canales.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que YouTube cancela cuentas dedicadas al ASMR; en agosto de 2024 ya había eliminado el canal de Amouranth, que contaba con 749 mil suscriptores y más de 76 millones de reproducciones.