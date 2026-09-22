WhatsApp ahora te deja poner contraseña a tu cuenta y así se activa

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Imagina que tu cuenta de WhatsApp tiene una puerta adicional.

Hasta ahora, esa puerta tenía un candado que se abría con un PIN de 6 números, por ejemplo:

482917

Con la nueva función, WhatsApp permite cambiar ese PIN por una contraseña más completa, como:

Luna#2026Casa

Puede tener letras, números y símbolos.

Eso hace que sea mucho más difícil que alguien pueda adivinarla.

¿Para qué sirve?

Aquí está lo importante:

No es la contraseña que usas para abrir WhatsApp todos los días.

Es una contraseña asociada a la verificación en dos pasos de tu cuenta.

Por ejemplo, alguien podría intentar registrar tu número de WhatsApp en otro teléfono. WhatsApp puede pedirle el código que llega por SMS y, además, la contraseña de verificación en dos pasos.

Es decir:

Código de SMS + contraseña = dos barreras.

Por eso se llama verificación en dos pasos.

¿Cómo se activa la contraseña de WhatsApp?

Si WhatsApp ya habilitó la función en tu cuenta:

WhatsApp → Ajustes → Cuenta → Contraseña

Ahí podrás crear tu nueva contraseña.

Pero hay un detalle importante: no significa que ya esté disponible para todos.

WhatsApp está haciendo un despliegue gradual. Así que puedes tener WhatsApp actualizado y aun así no encontrar “Contraseña”.

¿Y qué pasa con el PIN de seis números?

La idea es que la nueva contraseña reemplace ese PIN numérico dentro de esta función.

No significa que WhatsApp vaya a eliminar otros mecanismos de seguridad.

¿Qué contraseña debería poner?

Evita cosas fáciles como:

❌ 123456

❌ tu nombre

❌ tu fecha de nacimiento

❌ el nombre de tu hijo

❌ tu equipo favorito

❌ la misma contraseña de Instagram o Gmail

Mejor utiliza una contraseña larga, única y difícil de relacionar contigo. Para hacerla aun más segura mira: La letra que un hacker aconseja incluir en tu contraseña.

Y hay una regla de oro:

No reutilices esa contraseña en otras cuentas. Si tienes ¿Mala memoria para las claves de correo y redes sociales? Prueba un gestor de contraseñas.

¿Y las passkeys?

Son otra cosa diferente.

Una passkey permite demostrar que eres tú utilizando métodos que ya tienes en tu dispositivo, como Face ID, huella digital o el código de desbloqueo del teléfono.

Así que, simplificando:

Contraseña de WhatsApp: una barrera adicional para proteger tu cuenta.

Passkey: una forma más sencilla y segura de demostrar que eres tú al iniciar sesión.

En otras palabras, WhatsApp está agregando más capas de seguridad, no sustituyendo todas sus medidas anteriores por una sola contraseña.