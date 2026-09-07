Trend de los 80: cómo participar sin poner en riesgo tu privacidad

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El trend de los 80 sigue ganando espacio en redes sociales.

La dinámica consiste en utilizar herramientas de inteligencia artificial para transformar fotografías y darles una apariencia inspirada en esa década.

El resultado puede ser divertido y llamativo, pero antes de subir una imagen conviene detenerse unos segundos.

La razón es sencilla: una fotografía también contiene información sobre quien aparece en ella. Por eso, especialistas citados por La Silla Rota recomiendan tener algunas precauciones antes de utilizar este tipo de herramientas.

1.Una de las principales sugerencias es no subir fotografías reales o utilizar imágenes en las que la persona sea poco identificable.

2. También aconsejan evitar acompañar las imágenes con demasiados datos personales, como la profesión, los gustos o información que permita conocer más sobre la vida de quien aparece.

3. Otro paso importante es revisar las políticas de privacidad de la plataforma antes de cargar una fotografía.

4. También se recomienda no compartir públicamente imágenes en las que los rasgos faciales sean demasiado claros y, cuando sea posible, eliminar los metadatos de la fotografía antes de subirla.

5. Hay una recomendación que los especialistas consideran especialmente importante: no utilizar fotografías de menores de edad para participar en estas tendencias.

Si quieres saber cómo te verías en los 80, así puedes hacer el trend.

La buena noticia

La preocupación por la privacidad de las imágenes generadas con inteligencia artificial también ha llevado a las plataformas a incorporar nuevas medidas de protección.

Según Que.es, tanto OpenAI como Google han incorporado controles de privacidad más visibles en sus plataformas.

Estas medidas llegan en un contexto marcado por una mayor presión regulatoria en Europa y por las advertencias de especialistas en ciberseguridad.

Esto no significa que haya que dejar de participar en el trend. La recomendación es hacerlo con mayor precaución y entender qué ocurre con una fotografía después de pulsar el botón de “enviar”.

Al final, el trend puede durar unos días en redes, pero la información que compartimos en internet puede permanecer mucho más tiempo.

Más información sobre tecnología