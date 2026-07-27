Pierdes tu WhatsApp para siempre si violas esta regla

La aplicación de mensajería WhatsApp, lanzó una advertencia a sus usuarios sobre el uso de versiones modificadas de su aplicación.

La compañía recordó que estas prácticas incumplen las condiciones del servicio y pueden resultar en sanciones que van desde la suspensión temporal hasta el bloqueo permanente de la cuenta.

Consecuencias del uso de aplicaciones no oficiales

Meta advierte que usar aplicaciones modificadas para obtener funciones exclusivas viola sus normas de uso, lo que puede resultar en la suspensión permanente de tu cuenta de WhatsApp.

Las consecuencias pueden incluir:

Suspensión temporal de la cuenta.

Bloqueo permanente del número registrado.

Limitaciones para utilizar determinadas funciones.

Restricciones para vincular nuevos dispositivos.

Imposibilidad de recuperar el acceso en algunos casos.

Además, si la suspensión se vuelve definitiva, el usuario podría perder acceso a sus conversaciones, contactos y archivos asociados al número telefónico utilizado.

Riesgos adicionales del uso de aplicaciones no oficiales en WhatsApp

De acuerdo con A24, los riesgos asociados con el uso de aplicaciones no oficiales van más allá del bloqueo.

Como estas aplicaciones no son desarrolladas por Meta, no existe garantía sobre los estándares de protección implementados por la versión oficial.

Esto puede llevar a:

Robo de datos personales.

Acceso no autorizado a conversaciones privadas.

Obtención de fotografías y documentos almacenados en el teléfono.

Instalación de malware.

Espionaje de mensajes enviados y recibidos.

Meta advierte que no controla el código de estas aplicaciones alternas, elevando los riesgos de privacidad; sin embargo, millones las siguen usando para programar mensajes, ocultar su conexión y personalizar colores, íconos e interfaz.

Recomendaciones para proteger tu cuenta de WhatsApp

No obstante, Meta considera que ninguna ventaja justifica poner en riesgo la seguridad del usuario.

La compañía recomienda esperar las novedades oficiales antes que instalar programas cuyo origen es incierto.

Además, es fundamental mantener la app actualizada, instalarla solo desde tiendas oficiales y activar la verificación en dos pasos para protegerla contra robos.

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