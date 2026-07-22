¿Cómo liberar espacio en WhatsApp y recuperar memoria?

La famosa papelera de WhatsApp no existe como en otros servicios.

Sin embargo, la aplicación ofrece una herramienta llamada Administración de almacenamiento, que permite gestionar los archivos multimedia guardados.

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp?

Desde el administrador de almacenamiento, puedes identificar el contenido que más memoria consume y eliminarlo de forma segura.

Los archivos que ocupan más espacio son:

Fotografías

Videos

Notas de voz

Documentos

GIF y Stickers

Antes de borrar cualquier elemento, WhatsApp muestra una vista previa para ayudarte a decidir qué conservar.

Esto resulta útil cuando hay videos en alta resolución o documentos laborales que podrían ser necesarios.

De acuerdo con Marca Mx, para acceder a esta función, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp. Entra a Configuración o Ajustes. Selecciona Almacenamiento y datos. Pulsa Administración de almacenamiento. Revisa qué conversaciones ocupan más espacio. Elimina los archivos que ya no necesites.

Esta herramienta organiza el contenido en categorías como archivos de gran tamaño y elementos reenviados muchas veces, facilitando una limpieza más rápida.

Mantén tu memoria libre

Para evitar que la memoria vuelva a llenarse, es recomendable desactivar la descarga automática de fotos y videos en los chats menos importantes.

Además, es importante recordar que, a diferencia de otras plataformas, los archivos eliminados de WhatsApp no se envían a una papelera.

Una vez borrados desde la aplicación, desaparecen del almacenamiento y no pueden recuperarse desde el administrador.

Copia de seguridad y restauración

Los únicos archivos que podrían restaurarse son aquellos respaldados previamente en Google Drive o iCloud, mediante una restauración completa del historial de chats.

Esa restauración normalmente reemplaza todo el chat actual, no permite recuperar un archivo puntual sin perder mensajes posteriores

Realizar una limpieza periódica del almacenamiento de WhatsApp es clave para mantener el teléfono funcionando con mayor fluidez.

Revisar los archivos pesados cada cierto tiempo ayuda a liberar memoria, mejorar el rendimiento del dispositivo y evitar problemas cuando el espacio comienza a agotarse.